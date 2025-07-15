Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming ATP Tour 250 Gstaad & Los Cabos 2025 di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |15:01 WIB
Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming ATP Tour 250 Gstaad & Los Cabos 2025 di Vision+
Saksikan turnamen ATP Tour 250 di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming ATP Tour 250 Gstaad & Los Cabos 2025 di Vision+. Pertandingan seru ini akan digelar pada 14 hingga 20 Juli 2025.

Persaingan sengit di lapangan kembali memanas! Dua turnamen tenis bergengsi dalam kalender ATP Tour 250, yaitu EFG Swiss Open Gstaad (Swiss) dan Mifel Tennis Open by Telcel Oppo (Los Cabos, Meksiko), siap digelar secara bersamaan. Saksikan seluruh pertandingan secara langsung hanya di Vision+ dengan klik di sini.

Simak jadwal siaran langsung ATP Tour 250 Gstaad & Los Cabos di Vision+:

Senin, 14 Juli 2025

15:30 WIB | Gstaad – Day 1

20:00 WIB | Gstaad – Day 1 (1)

22:30 WIB | Gstaad – Day 1 (2)

Selasa, 15 Juli 2025

08:00 WIB | Los Cabos – Day 1

15:30 WIB | Gstaad – Day 2

20:00 WIB | Gstaad – Day 2 (2)

22:30 WIB | Gstaad – Day 2 (3)

Rabu, 16 Juli 2025

08:00 WIB | Los Cabos – Day 2

15:30 WIB | Gstaad – Day 3

20:00 WIB | Gstaad – Day 3 (2)

22:30 WIB | Gstaad – Day 3 (3)

Kamis, 17 Juli 2025

08:00 WIB | Los Cabos – Day 3

15:30 WIB | Gstaad – Day 4

20:00 WIB | Gstaad – Day 4 (2)

22:30 WIB | Gstaad – Day 4 (3)

Jumat, 18 Juli 2025

08:00 WIB| Los Cabos – Quarter Finals

15:30 WIB| Gstaad – Quarter Finals

08:00 WIB| Los Cabos – Quarter Final 2

 

