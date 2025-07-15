Hasil Japan Open 2025: Alwi Farhan Melenggang Mulus ke 16 Besar, Usai Bungkam Wakil Taiwan!

PEBULU tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, melenggang mulus ke babak 16 besar Japan Open 2025. Alwi sukses membungkam wakil Taiwan, Chia Hao Lee.

Duel Alwi vs Chia tersaji di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang pada Selasa (15/7/2025) pagi WIB. Alwi menang dalam dua gim langsung atas Chia dengan skor 21-18, dan 21-11.

Jalannya Pertandingan

Alwi Farhan memulai pertandingan dengan baik di gim pertama. Tunggal putra berusia 20 tahun itu berhasil memgatur tempo, membuat Chia agak kesulitan.

Menjelang pertengahan gim pertama, Alwi melancarkan serangan masif. Pukulan menyilang serta smash keras membuat Chia harus jatuh bangun melawan.

Pada jeda interval gim pertama, Alwi mengunci keunggulan dengan skot 11-6. Selepas rehat, Alwi melanjutkan permainan cepatnya untuk meraih kemenangan di gim pertama.

Chia sempat melawan dengan bermain agresif di akhir pertandingan. Namun, Alwi akhirnya berhasil memenangkan gim pertama dengan skor 21-18.

Memasuki gim kedua, Alwi tampil menggebrak di awal pertandingan. Pebulu tangkis kelahiran Surakarta, Jawa Tengah itu bahkan sempat unggul lima poin tanpa balas.

Kondisi ini membuat Chia kesulitan untuk mengejar ketertinggalan. Pada jeda interval, Alwi mengamankan keunggulan dengan skor meyakinkan 11-3.

Setelah jeda, Alwi tidak menurunkan intensitas serangannya. Perlawanan Chia berakhir sia-sia. Pada akhirnya, Alwi Farhan memenangkan gim kedua dengan skor 21-11.