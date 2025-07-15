5 Calon Kuat Juara Tunggal Putra di Japan Open 2025, Nomor 1 Bukan Wakil Indonesia

BERIKUT lima calon kuat juara tunggal putra di Japan Open 2025. Walau bukan nomor 1, wakil Indonesia tetap berpeluang.

Japan Open 2025 Super 750 akan digelar di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, 15-20 Juli. Turnamen ini bakal diikuti pemain-pemain dengan peringkat tertinggi di ranking dunia BWF.

Lalu, siapa saja lima calon kuat juara di nomor tunggal putra? Simak ulasan berikut ini.

5 Calon Kuat Juara Tunggal Putra di Japan Open 2025

1. Shi Yu Qi

Pebulu tangkis satu ini jadi calon kuat pemenang di tunggal putra. Betapa tidak, Shi sedang panas dengan memenangi sejumlah turnamen berlevel Super 750 ke atas sejak 2024.

Di 2025 saja, pemain berpaspor China ini sudah memenangi Malaysia Open dan All England yang berlevel Super 1000. Bukan tidak mungkin Shi kembali meraih titel juara.

2. Anders Antonsen

Pemain satu ini juga sedang panas. Antonsen seakan bangkit pada 2024 dengan memenangi dua gelar Super 750 dan dua gelar Super 1000 dalam kurun satu tahun terakhir.

Pemain berusia 28 tahun asal Denmark ini terakhir menjadi juara di Indonesia Open 2025 pada Juni silam. Alhasil, Antonsen layak jadi kandidat juara di Japan Open 2025.