Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Calon Kuat Juara Tunggal Putra di Japan Open 2025, Nomor 1 Bukan Wakil Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |04:40 WIB
5 Calon Kuat Juara Tunggal Putra di Japan Open 2025, Nomor 1 Bukan Wakil Indonesia
Berikut lima calon kuat juara tunggal putra di Japan Open 2025 (Foto: PBSI)
A
A
A

BERIKUT lima calon kuat juara tunggal putra di Japan Open 2025. Walau bukan nomor 1, wakil Indonesia tetap berpeluang.

Japan Open 2025 Super 750 akan digelar di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, 15-20 Juli. Turnamen ini bakal diikuti pemain-pemain dengan peringkat tertinggi di ranking dunia BWF.

Ilustrasi bulu tangkis Shutterstock

Lalu, siapa saja lima calon kuat juara di nomor tunggal putra? Simak ulasan berikut ini.

5 Calon Kuat Juara Tunggal Putra di Japan Open 2025

1. Shi Yu Qi

Shi Yu Qi beraksi di Indonesia Open 2024 (Foto: PBSI)

Pebulu tangkis satu ini jadi calon kuat pemenang di tunggal putra. Betapa tidak, Shi sedang panas dengan memenangi sejumlah turnamen berlevel Super 750 ke atas sejak 2024.

Di 2025 saja, pemain berpaspor China ini sudah memenangi Malaysia Open dan All England yang berlevel Super 1000. Bukan tidak mungkin Shi kembali meraih titel juara.

2. Anders Antonsen

Anders antonsen bersitegang dengan Chou Tien Chen

Pemain satu ini juga sedang panas. Antonsen seakan bangkit pada 2024 dengan memenangi dua gelar Super 750 dan dua gelar Super 1000 dalam kurun satu tahun terakhir.

Pemain berusia 28 tahun asal Denmark ini terakhir menjadi juara di Indonesia Open 2025 pada Juni silam. Alhasil, Antonsen layak jadi kandidat juara di Japan Open 2025.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/40/3157270/pornpawee_chochuwong-TfuM_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Main di China Open 2025, Nomor 1 Buat Putri KW Terhenti di 32 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/40/3156788/alwi_farhan-SNIH_large.jpg
Indra Wijaya Ungkap Ada Masalah Non Teknis yang Ganggu Alwi Farhan Bersinar di Japan Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/40/3156779/gregoria_mariska_tunjung-XepL_large.jpg
Alasan Gregoria Mariska Gagal Comeback Manis di Japan Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/40/3156591/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-q9RN_large.jpg
Fajar/Fikri Siap Bangkit Usai Gagal ke Semifinal Japan Open, Tatap China Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/40/3156368/lanny_tria_mayasari_dan_siti_fadia_silva_ramadhanti-ICjF_large.jpg
Hasil Perempatfinal Japan Open 2025: Lanny/Fadia Disikat Ganda Putri Nomor 1 Dunia, Wakil Indonesia Habis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/40/3156328/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-w5hQ_large.jpg
Hasil Perempatfinal Japan Open 2025: Sengit, Fajar/Fikri Tumbang di Tangan Ganda Putra Malaysia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement