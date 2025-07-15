Jadwal Wakil Indonesia di Japan Open 2025 Hari Ini: Fajar/Fikri Perang Saudara, Jonatan Christie vs Kenta Nishimoto

JADWAL wakil Indonesia di Japan Open 2025 hari ini. Sejumlah wakil Tanah Air siap tempur, di antaranya ada Jonatan Christie vs Kenta Nishimoto hingga Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri yang akan hadapi perang saudara.

Ya, ajang bulu tangkis bergengsi dengan level Super 750, Japan Open 2025, mulai bergulir hari ini. Total, ada 8 wakil Indonesia yang akan memulai perjuangannya hari ini.

1. Jonatan Christie vs Kenta Nishimoto

Salah satu wakil Indonesia yang akan berlaga hari ini adalah Jonatan Christie. Tunggal putra unggulan keempat ini akan tantang wakil tuan rumah, Kenta Nishimoto.

Secara rekor pertemuan, Jonatan diunggulkan karena menang 10 kali dalam 18 pertemuan yang telah terjadi. Pertemuan teranyar keduanya terjadi di Indonesia Masters 2025. Jonatan menang usai bertarung rubber game hingga lolos semifinal.

2. Fajar/Fikri Perang Saudara

Perang saudara juga akan tersaji hari ini. Duet baru di sektor ganda putra Indonesia, Fajar/Fikri, akan dihadapkan dengan pemain non-pelatnas, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.

Tentunya, duel ini akan menarik. Ini bakal jadi pertemuan pertama bagi kedua pasangan. Akankah Fajar/Fikri mendulang hasil manis pada debutnya atau justru akan langsung tersingkir?

3. Gregoria Mariska Tunjung vs Riko Gunji

Tak kalah menarik, ada juga penampilan tunggal putri andalan Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, melawan wakil tuan rumah, Riko Gunji. Ini jadi penampilan comeback Gregoria usai menepi beberapa bulan karena sakit vertigo.

Gregoria bahkan harus melewatkan turnamen besar, seperti Piala Sudirman hingga Indonesia Open 2025, untuk menjalani pemulihan. Tentunya, Gregoria berharap bisa mendulang hasil manis dalam comebacknya ini.

Tetapi, Gregoria tetap harus waspadai rivalnya. Sebab, ini jadi pertemuan pertamanya melawan Riko Gunji.