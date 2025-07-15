Berpotensi Jumpa Alex Lanier di 16 Besar Japan Open 2025, Alwi Farhan: Fokus Babak Pertama

JAKARTA – Alwi Farhan berpotensi bersua Alex Lanier di 16 besar Japan Open 2025. Namun, ia akan fokus lebih dulu di babak pertama atau 32 besar.

Pertemuan Alwi dan Lanier tentu sangat menarik mengingat mereka satu angkatan di level junior. Pada Kejuaraan Dunia Junior 2023, tunggal putra Indonesia itu keluar sebagai juara sementara rivalnya membawa pulang medali perunggu.

1. Lebih Dulu Bersinar

Namun, ketika memasuki level senior, Lanier ternyata mampu bersinar lebih dulu. Pemain asal Prancis tersebut saat ini bahkan sukses menduduki peringkat delapan dunia.

Sementara Alwi, saat ini masih duduk di peringkat 28 dunia. Akan tetapi, menanggapi tentang potensi duel tersebut, pemain asal Solo itu memilih fokus untuk bertanding di babak pertama.

"Fokus dulu babak pertama. Babak pertama juga berat, dia (Lanier) juga berat," kata Alwi pada pekan lalu di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta, dikutip Selasa (15/7/2025).

Pada babak pertama, Alwi akan bertemu pemain Taiwan, Lee Chia Hiao. Sedangkan, Lanier akan bersua wakil Malaysia, Leong Jun Hao.