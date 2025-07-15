Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Berpotensi Jumpa Alex Lanier di 16 Besar Japan Open 2025, Alwi Farhan: Fokus Babak Pertama

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |01:09 WIB
Berpotensi Jumpa Alex Lanier di 16 Besar Japan Open 2025, Alwi Farhan: Fokus Babak Pertama
Alwi Farhan belum mau memikirkan soal potensi berduel dengan Alex Lanier (Foto: Okezone/Bagas Abdiel)
A
A
A

JAKARTA – Alwi Farhan berpotensi bersua Alex Lanier di 16 besar Japan Open 2025. Namun, ia akan fokus lebih dulu di babak pertama atau 32 besar.

Pertemuan Alwi dan Lanier tentu sangat menarik mengingat mereka satu angkatan di level junior. Pada Kejuaraan Dunia Junior 2023, tunggal putra Indonesia itu keluar sebagai juara sementara rivalnya membawa pulang medali perunggu.

1. Lebih Dulu Bersinar

alex lanier foto ig @alexlanier.bad

Namun, ketika memasuki level senior, Lanier ternyata mampu bersinar lebih dulu. Pemain asal Prancis tersebut saat ini bahkan sukses menduduki peringkat delapan dunia.

Sementara Alwi, saat ini masih duduk di peringkat 28 dunia. Akan tetapi, menanggapi tentang potensi duel tersebut, pemain asal Solo itu memilih fokus untuk bertanding di babak pertama.

"Fokus dulu babak pertama. Babak pertama juga berat, dia (Lanier) juga berat," kata Alwi pada pekan lalu di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta, dikutip Selasa (15/7/2025).

Pada babak pertama, Alwi akan bertemu pemain Taiwan, Lee Chia Hiao. Sedangkan, Lanier akan bersua wakil Malaysia, Leong Jun Hao.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/40/3157270/pornpawee_chochuwong-TfuM_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Main di China Open 2025, Nomor 1 Buat Putri KW Terhenti di 32 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/40/3156788/alwi_farhan-SNIH_large.jpg
Indra Wijaya Ungkap Ada Masalah Non Teknis yang Ganggu Alwi Farhan Bersinar di Japan Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/40/3156779/gregoria_mariska_tunjung-XepL_large.jpg
Alasan Gregoria Mariska Gagal Comeback Manis di Japan Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/40/3156591/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-q9RN_large.jpg
Fajar/Fikri Siap Bangkit Usai Gagal ke Semifinal Japan Open, Tatap China Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/40/3156368/lanny_tria_mayasari_dan_siti_fadia_silva_ramadhanti-ICjF_large.jpg
Hasil Perempatfinal Japan Open 2025: Lanny/Fadia Disikat Ganda Putri Nomor 1 Dunia, Wakil Indonesia Habis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/40/3156328/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-w5hQ_large.jpg
Hasil Perempatfinal Japan Open 2025: Sengit, Fajar/Fikri Tumbang di Tangan Ganda Putra Malaysia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement