Fajar/Fikri Langsung Hadapi Perang Saudara di Japan Open 2025, Begini Reaksi Pelatih Ganda Putra

DUET baru di ganda putra, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, akan langsung hadapi perang saudara di Japan Open 2025. Pelatih ganda putra Indonesia, Antonius Budi Ariantho, pun langsung menanggapi.

Berdasarkan hasil undian, Fajar/Fikri akan bertemu pasangan nonpelatnas Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani di babak pertama. Ini sangat disayangkan oleh Antonius karena pertemuannya terjadi terlalu cepat.

1. Reaksi Pelatih

Apalagi, Fajar/Fikri sendiri merupakan racikan anyar karena yang baru pertama kali dipasangkan di turnamen internasional. Keduanya pun dipasangkan karena partner asli mereka masing-masing saat ini tengah rehat.

"Fajar/Fikri memang kan enggak unggulan ya, sekarang pun di Jepang ketemu temen sendiri kan Sabar/Reza," ungkap Antonius saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Sabtu (12/7/2025).

Meski begitu, Antonius menyatakan bahwa Fajar/Fikri sudah siap untuk mentas di Japan Open dan berlanjut ke China Open 2025. Meski secara rotasi permainan masih menjadi kendala, dari sisi individu, kedua pemain sudah siap.

"Ya saya rasa sih udah siap juga secara individu mereka udah siap," jelas Antonius.

"Memang awal kan baru dipasangin, mungkin ada agak sedikit (sulit) ya rotasi-rotasinya, tapi selama persiapan ini saya rasa sih bisa lah," tambahnya.