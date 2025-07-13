Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tatap Japan Open 2025, Jafar/Felisha Incar Hasil Terbaik

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |10:57 WIB
Tatap Japan Open 2025, Jafar/Felisha Incar Hasil Terbaik
Ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
A
A
A

TOKYO – Ganda campuran Indoensia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, menargetkan hasil terbaik di Japan Open 2025. Jafar/Felisha optimistis karena memiliki persiapan yang panjang dan matang untuk bisa bersinar di turnamen super 750 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Jepang, pada 15-20 Juli 2025.

Japan Open 2025 menjadi turnamen pembuka untuk tur Asia dalam lanjutan tur BWF. Turnamen itu menjadi penting karena menjadi momen kembalinya turnamen bulu tangkis usai Indonesia Open 2025.

1. Persiapan Sudah Matang

Jelang menghadapi Japan Open 2025 itu, Jafar Hidayatullah mengaku persiapannya dengan Felisha sudah sangat baik. Apalagi mengingat ada waktu satu bulan untuk menyiapkan diri menghadapi Japan Open 2025.

"Persiapannya cukup bagus, setelah Indonesia Open ada waktu satu bulan lebih jadi dimaksimalkan semua dari fisik, teknik dan evaluasi kekurangan dari turnamen sebelumnya," kata Jafar Hidayatullah dalam keterangan yang diperoleh, Minggu (13/7/2025).

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)

Sementara, Felisha Alberta menegaskan bahwa persiapan yang dilakukan dirinya dan Jafar sudah cukup detail untuk Japan Open 2025. Pasalnya, mereka ingin meraih hasil maksimal dalam ajang tersebut.

"Kami memfokuskan kesiapan di poin-poin kritis, bagaimana mengatasi dan mengambil poin di saat seperti itu," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/40/3157270/pornpawee_chochuwong-TfuM_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Main di China Open 2025, Nomor 1 Buat Putri KW Terhenti di 32 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/40/3156788/alwi_farhan-SNIH_large.jpg
Indra Wijaya Ungkap Ada Masalah Non Teknis yang Ganggu Alwi Farhan Bersinar di Japan Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/40/3156779/gregoria_mariska_tunjung-XepL_large.jpg
Alasan Gregoria Mariska Gagal Comeback Manis di Japan Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/40/3156591/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-q9RN_large.jpg
Fajar/Fikri Siap Bangkit Usai Gagal ke Semifinal Japan Open, Tatap China Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/40/3156368/lanny_tria_mayasari_dan_siti_fadia_silva_ramadhanti-ICjF_large.jpg
Hasil Perempatfinal Japan Open 2025: Lanny/Fadia Disikat Ganda Putri Nomor 1 Dunia, Wakil Indonesia Habis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/40/3156328/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-w5hQ_large.jpg
Hasil Perempatfinal Japan Open 2025: Sengit, Fajar/Fikri Tumbang di Tangan Ganda Putra Malaysia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement