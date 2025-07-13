Tatap Japan Open 2025, Jafar/Felisha Incar Hasil Terbaik

TOKYO – Ganda campuran Indoensia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, menargetkan hasil terbaik di Japan Open 2025. Jafar/Felisha optimistis karena memiliki persiapan yang panjang dan matang untuk bisa bersinar di turnamen super 750 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Jepang, pada 15-20 Juli 2025.

Japan Open 2025 menjadi turnamen pembuka untuk tur Asia dalam lanjutan tur BWF. Turnamen itu menjadi penting karena menjadi momen kembalinya turnamen bulu tangkis usai Indonesia Open 2025.

1. Persiapan Sudah Matang

Jelang menghadapi Japan Open 2025 itu, Jafar Hidayatullah mengaku persiapannya dengan Felisha sudah sangat baik. Apalagi mengingat ada waktu satu bulan untuk menyiapkan diri menghadapi Japan Open 2025.

"Persiapannya cukup bagus, setelah Indonesia Open ada waktu satu bulan lebih jadi dimaksimalkan semua dari fisik, teknik dan evaluasi kekurangan dari turnamen sebelumnya," kata Jafar Hidayatullah dalam keterangan yang diperoleh, Minggu (13/7/2025).

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)

Sementara, Felisha Alberta menegaskan bahwa persiapan yang dilakukan dirinya dan Jafar sudah cukup detail untuk Japan Open 2025. Pasalnya, mereka ingin meraih hasil maksimal dalam ajang tersebut.

"Kami memfokuskan kesiapan di poin-poin kritis, bagaimana mengatasi dan mengambil poin di saat seperti itu," tambahnya.