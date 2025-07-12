Jelang Comeback di Japan Open 2025, Anthony Ginting Malah Gugup

JAKARTA - Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting antusias karena segera comeback di Japan Open 2025. Namun, ketika turnamen super 750 tersebut sudah di depan mata, Anthony justru merasa tegang dan gugup.

Sebagaimana diketahui, atlet yang akrab disapa Ginting harus absen cukup lama dari lapangan karena cedera bahu. Ia harus menepi dari lapangan selama kurang lebih enam bulan untuk menjalani pemulihan.

1. Merasa Gugup

Pekan depan, untuk pertama kalinya Ginting akan menjalani turnamen pertamanya setelah absen lama. Namun, pada awalnya Ginting memiliki perasaan biasa saja ketika akan comeback ke Japan Open 2025.

Akan tetapi, jelang keberangkatannya ke Jepang, Ginting mengakui merasakan ketegangan. Apalagi, ia juga sempat menjalani simulasi pertandingan di dalam latihan.

"Sebenernya dari kemarin-kemarin enggak ada feel yang gimana-gimana. Ya pertandingan masih jauh, jadi enggak mikirin terlalu gimana banget gitu," ungkap Ginting saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Sabtu (12/7/2025).

Anthony Sinisuka Ginting. PBSI

"Cuma baru berasa feel tegangnya, nervous-nya segala macem di seminggu ini lah. Karena kan dari pelatih juga ada bikin program yang simulasi kayak full game, apa game-game yang kayak di pertandingan segala macem," tambahnya.

"Contoh kayak tadi abis gim. Kemarin dibilang besok lawan ini main full game, jadi kan dari malem juga udah kepikiran gitu dari tidur malem, tadi pagi bangun juga jadi kayak pertandingan gitu suasananya," lanjutnya.