Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Kazakhstan di Asian Youth Games 2025: Merah Putih Menang WO!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 19 Oktober 2025 |20:30 WIB
Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Kazakhstan di Asian Youth Games 2025: Merah Putih Menang WO!
Timnas Voli Putri Indonesia menang walkover atas Timnas Voli Putri Kazakhstan di Asian Youth Games 2025 (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad Al As)
A
A
A

MANAMA – Timnas Voli Putri Indonesia memastikan kemenangan pada laga pertama Asian Youth Games 2025 melawan Timnas Voli Putri Kazakhstan. Laga di Hall B ISA Sport City, Manama, Bahrain, Minggu (19/10/2025) itu dimenangi dengan walkover (WO).

Indonesia yang hadir lebih awal langsung melakukan pemanasan di area lapangan. Namun, sampai waktunya pertandingan, Kazhakstan tak kunjung datang.

Timnas Voli Putri Indonesia di Asian Youth Games 2025 (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad Al As)
Timnas Voli Putri Indonesia di Asian Youth Games 2025 (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad Al As)

Panitia pertandingan kemudian menyatakan Kazakhstan didiskualifikasi dari pertandingan. Timnas Voli Putri Indonesia pun menang 3-0!

1. Cukup Beruntung

Pelatih Timnas Voli Putri Indonesia, Marcos Sugiyama mengatakan, mereka cukup beruntung bisa meraih poin kemenangan. Ia kini fokus menatap laga-laga ke depan di Asian Youth Games 2025.

“Kami tidak memiliki waktu yang banyak, karena selanjutnya kami akan melawan Chinese Taipei,” ungkap Sugiyama, dikutip dari rilis resmi NOC Indonesia, Minggu (19/10/2025).

“Kami harus berjuang sekuat tenaga dan berkomitmen, karena pertandingan tidak mudah,” sambung pelatih asal Jepang tersebut.

Lebih lanjut, Sugiyama melihat atmosfer tim cukup kondusif. Ia mengaku berusaha untuk menciptakan energi positif bagi setiap anak asuhnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/36/3184662/mnc_tourism_indonesia_lolos_semifinal_turnamen_basket_mnc_sports_competition_2025_okezone-Fmb0_large.jpg
Kunci Sukses MNC Tourism Indonesia Lolos Semifinal Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184414/hut_ke_36_mnc_group_global_jaya_sejahtera_sukses_back_to_back_juara_tenis_meja-Twme_large.jpg
Back-to-Back Juara Tenis Meja HUT Ke-36 MNC Group, Global Jaya Sejahtera Ungkap Rasa Bahagia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184413/hut_ke_36_mnc_group_global_jaya_sejahtera_sukses_back_to_back_juara_tenis_meja-4Ajr_large.jpg
HUT ke-36 MNC Group: Global Jaya Sejahtera Sukses Back to Back Juara Tenis Meja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184181/serunya_lomba_tenis_meja_dalam_perayaan_hut_ke_36_mnc_group-mc9p_large.jpg
Penuh Semangat dan Solidaritas: 20 Tim Karyawan Unjuk Kualitas di Turnamen Tenis Meja HUT Ke-36 MNC Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184161/serunya_lomba_tenis_meja_dalam_perayaan_hut_ke_36_mnc_group-W9EA_large.jpg
Semarak HUT ke-36 MNC Group: Turnamen Tenis Meja Penuh Antusias, Ajang Perkuat Kebersamaan Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/36/3184145/sebanyak_16_tim_akan_mengikuti_mnc_sports_competition_2025_di_cabang_olahraga_basket-0VsK_large.jpeg
Resmi Digelar, 16 Tim Ambil Bagian di Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement