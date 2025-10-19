Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Kazakhstan di Asian Youth Games 2025: Merah Putih Menang WO!

Timnas Voli Putri Indonesia menang walkover atas Timnas Voli Putri Kazakhstan di Asian Youth Games 2025 (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad Al As)

MANAMA – Timnas Voli Putri Indonesia memastikan kemenangan pada laga pertama Asian Youth Games 2025 melawan Timnas Voli Putri Kazakhstan. Laga di Hall B ISA Sport City, Manama, Bahrain, Minggu (19/10/2025) itu dimenangi dengan walkover (WO).

Indonesia yang hadir lebih awal langsung melakukan pemanasan di area lapangan. Namun, sampai waktunya pertandingan, Kazhakstan tak kunjung datang.

Timnas Voli Putri Indonesia di Asian Youth Games 2025 (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad Al As)

Panitia pertandingan kemudian menyatakan Kazakhstan didiskualifikasi dari pertandingan. Timnas Voli Putri Indonesia pun menang 3-0!

1. Cukup Beruntung

Pelatih Timnas Voli Putri Indonesia, Marcos Sugiyama mengatakan, mereka cukup beruntung bisa meraih poin kemenangan. Ia kini fokus menatap laga-laga ke depan di Asian Youth Games 2025.

“Kami tidak memiliki waktu yang banyak, karena selanjutnya kami akan melawan Chinese Taipei,” ungkap Sugiyama, dikutip dari rilis resmi NOC Indonesia, Minggu (19/10/2025).

“Kami harus berjuang sekuat tenaga dan berkomitmen, karena pertandingan tidak mudah,” sambung pelatih asal Jepang tersebut.

Lebih lanjut, Sugiyama melihat atmosfer tim cukup kondusif. Ia mengaku berusaha untuk menciptakan energi positif bagi setiap anak asuhnya.