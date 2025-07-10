Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kualifikasi Indonesia International Open 2025 Rampung, 16 Pebiliar Tanah Air Tampil di Babak Utama

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |20:20 WIB
Kualifikasi Indonesia International Open 2025 Rampung, 16 Pebiliar Tanah Air Tampil di Babak Utama
Kualifikasi Indonesia International Open 2025 sudah rampung digelar (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA – Sesi kualifikasi Indonesia International Open 2025 rampung digelar di Pro Billiad Center (PBC), iNews Tower Lantai 2, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025). Sebanyak 16 pebiliar Indonesia akan tampil di babak utama.

Indonesia International Open 2025 akan dimainkan di PBC, pada 12-19 Juli 2025. Ajang itu diikuti 128 atlet dari 20 negara yang sudah konfirmasi ikut serta.

1. Antusias

Sekjen PB POBSI Achmad Fadil Nasution (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

Sekjen PB POBSI, Achmad Fadil Nasution mengatakan, sangat senang para atlet biliar sangat antusias dalam babak kualifikasi. Hal itu menandakan ajang tersebut mendapatkan diterima dengan baik oleh para pencinta biliar tanah air.

"Ya, hari ini adalah hari keempat babak kualifikasi. Di mana setiap hari meloloskan empat pemain. Sudah 16 atlet akan berada di main event yang akan bertanding pada tanggal 12 nanti," kata Achmad kepada Okezone, Kamis (10/7/2025).

"Antusias cukup baik sekali karena hal seperti ini adalah hal ajang yang langka ya di Indonesia. Selain memperebutkan uang yang cukup besar juga akan mendatangkan ranking dunia 1 dan 2, baik putra maupun putri," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
