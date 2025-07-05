Hasil Kualifikasi F1 GP Inggris 2025: Max Verstappen Curi Pole Position dari Duo McLaren!

SILVERSTONE – Hasil kualifikasi F1 GP Inggris 2025 sudah diketahui. Max Verstappen sanggup merebut pole position di Sirkuit Silverstone, Silverstone, Inggris, pada Sabtu (5/7/2025) malam WIB.

Pembalap tim Red Bull Racing itu mencetak waktu terbaiknya 1 menit 24,882 detik. Ia mengungguli duo McLaren F1 Team yakni Oscar Piastri dan Lando Norris!

Jalannya Kualifikasi

Seperti biasa, lima pembalap akan tersingkir di babak pertama (Q1). Setelah 15 menit, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll, Nico Hulkenberg, dan Franco Colapinto.

Lalu, lima mobil lagi tersingkir di babak kedua (Q2). Kali ini, Carlos Sainz Jr, Yuki Tsunoda, Isack Hadjar, Alex Albon, dan Esteban Ocon gagal melaju ke putaran terakhir.

Di Q3, para pembalap memacu mobil sekencang-kencangnya. Piastri lebih dulu mencetak waktu terbaik 1 menit 24,995 detik di kesempatan pertamanya.