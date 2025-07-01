Jadwal F1 GP Inggris 2025 Akhir Pekan Ini: Ferrari Patahkan Dominasi McLaren?

Simak jadwal F1 GP Inggris 2025 akhir pekan ini (Foto: X/@ScuderiaFerrari)

SILVERSTONE – Jadwal F1 GP Inggris 2025 akhir pekan ini akan dibahas Okezone. Akankah Scuderia Ferrari bisa mematahkan dominasi McLaren F1 Team di musim ini?

Balapan F1 GP Inggris 2025 dapat disaksikan langsung secara streaming di BeIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. McLaren Masih Dominan

Lewis Hamilton vs Lando Norris di F1 GP Arab Saudi 2025 (Foto: F1)

Seri ke-12 F1 2025 itu akan digelar di Sirkuit Silverstone, Silverstone, Inggris. Pekan balapan ini dijadwalkan berlangsung 4-6 Juli.

Pekan lalu, McLaren kembali mendominasi balapan dengan finis 1-2. Lando Norris berhasil jadi pemenang dengan diikuti oleh rekan setimnya yaitu Oscar Piastri.

Namun, McLaren tak bisa leha-leha lantaran Scuderia Ferrari perlahan mulai mengejar. The Prancing Horse mampu finis 3-4 lewat Charles Leclerc dan Lewis Hamilton.

Pekan ini, McLaren akan berlaga di kandangnya yakni Inggris. Akan tetapi, mereka sudah tidak menang di Silverstone sejak 2008 lewat Hamilton!