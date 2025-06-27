Jadwal F1 GP Austria 2025: Oscar Piastri dan Lando Norris Siap Bersaing demi Podium Juara

JADWAL Formula One (F1) GP Austria 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Balapan yang digelar di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria itu diprediksi akan menjadi panggung untuk dua pembalap Tim McLaren, yakni Oscar Piastri dan Lando Norris.

Sebab kedua pembalap McLaren tersebut sejauh ini mampu tampil apik di F1 2025. Bahkan sang juara bertahan, Max Verstappen –Red Bull Racing– tampak kesulitan bersaing dan mengejar duo McLaren di musim ini.

1. Duel Ketat Piastri vs Norris

Saat ini, dua pembalap McLaren tengah memimpin klasemen sementara pembalap F1 2025. Piastri berada di urutan pertama dengan 198 poin, sementara Norris di urutan kedua dengan 176 angka.

Kondisi itu membuat Piastri unggul 22 poin atas Norris jelang F1 GP Austria 2025. Persaingan mereka pun berjalan ketat sejauh ini, bahkan Norris dan Piastri sempat saling tabrakan di seri sebelumnya, yakni GP Kanada.

Setelah insiden tersebut, Norris langsung mengakui kesalahannya karena menabrak bagian belakang mobil Piastri di Sirkuit Montreal, Kanada. Ia mengaku menyesal perbuatan bodohnya itu.

Persiangan yang memanas di antara Piastri dan Norris membuat bos tim McLaren, Andrea Stella emosi. Kendati demikian, Norris sudah meminta maaf kepada Piastri, dan sejauh ini hubungan mereka membaik.

Starting grid F1 GP Spanyol 2025 (Foto: X/@F1)

"Kami membicarakannya dengan jujur ​​bahkan sebelum kembali ke tim. Lando Norris angkat tangan dan meminta maaf, jadi semuanya baik-baik saja dan kami tak sabar untuk balapan lagi,” ujar Piastri, dilansir dari laman resmi F1, dikutip Jumat (27/6/2025).

2. Akankah McLaren Pakai Team Order

Ketika sebuah tim tidak pernah memenangkan kejuaraan F1 selama hampir dua dekade, tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada pertanyaan tentang kapan dan apakah tim akan memilih untuk lebih mengutamakan salah satu dari yang lain pada tahap tertentu. Jadi, apakah McLaren bakal memakai team order dan menentukan siapa yang juara musim ini?