Herry IP Dorong Aaron/Soh Rebut Ranking 1 Dunia demi BWF World Championships 2025

HERRY Iman Pierngadi (Herry IP) mendorong agar Aaron Chia/Soh Wooi Yik merebut posisi 1 di ranking dunia BWF. Hal itu akan menguntungkan saat mereka berlaga di BWF World Championships 2025.

Chia/Soh yang saat ini sedang duduk di ranking dua dunia memiliki peluang terbuka untuk menjadi raja ganda putra. Sebab, mereka terpaut tidak terlalu banyak poin dari Goh Sze Fei/Nur Izzuddin yang duduk di atas.

Pasangan Pelatnas BAM itu bisa saja mengudeta Goh/Izzuddin sebelum BWF World Championships 2025. Itu tergantung pada hasil yang didapat Chia/Soh pada dua turnamen bergengsi ke depan, yakni Japan Open 2025 dan China Open 2025.

1. Sudah Memberi Keuntungan

Herry menilai, peringkat yang dimiliki Chia/Soh saat ini sebenarnya sudah memberi keuntungan. Namun, ia tetap mendorong anak didiknya untuk naik ke peringkat satu dunia agar jalannya lebih mulus.

“Kalau untuk menghadapi Kejuaraan Dunia, memang penting berada di peringkat setinggi mungkin. Sekarang pun Aaron-Wooi Yik ada di peringkat kedua dunia, saya rasa itu sudah cukup baik untuk kepentingan seeding di Kejuaraan Dunia,” kata Herry, dikutip dari Harian Metro, Senin (23/6/2025).

“Tapi kalau mereka bisa mencapai peringkat nomor satu sebelum itu, kenapa tidak? Tentu saja akan lebih baik lagi,” sambung pria asal Indonesia itu.

Kendati begitu, Herry menegaskan itu bukanlah target utama. Eks pelatih Pelatnas PBSI Cipayung tersebut menekankan yang terpenting adalah bagaimana mempersiapkan anak didiknya dengan baik dalam mengarungi tiap turnamen.