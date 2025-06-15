Advertisement
SPORT LAIN

M Zidane Juara Seri Kedua Trial Game Dirt 2025 Usai Tampil Gahar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 15 Juni 2025 |14:34 WIB
M Zidane Juara Seri Kedua Trial Game Dirt 2025 Usai Tampil Gahar
M Zidane Alnesa tampil sebagai juara di Seri Kedua Trial Game Dirt 2025 (Foto: Trial Game Dirt 2025)
A
A
A

SIDOARJO – M Zidane Alnesa tampil sebagai juara di Seri Kedua Trial Game Dirt 2025. Ajang itu berlangsung di Sirkuit non permanen Lapangan Graha Tirta Waru, Sidoarjo, pada 13-14 Juni 2025.

Rider-rider motocross dan grasstrack tampil habis-habisan demi mencatatkan waktu tercepat di empat kelas berbeda, yakni FFA Open, Campuran Open, Campuran Non-Seeded, dan FFA Master. Aksi-aksi memukau diperlihatkan para kroser terbaik Indonesia.

1. Senang Juara Umum di Kandang Sendiri

M Zidane Alnesa juara di Seri Kedua Trial Games Dirt 2025 (Foto: Trial Games Dirt 2025)

Sebagai salah satu pembalap tuan rumah, Zidane tampil ngotot dan penuh ambisi sejak sesi Heat 1 hingga Heat 4 sehingga bisa mendulang total poin sempurna (100 poin) di kelas FFA Open. Di Heat 3, ia sanggup melesat dengan catatan waktu tercepat 2 menit 24.577 detik. 

Sementara itu, di kelas Campuran Open yang tak kalah bergengsi, M. Zidane mampu mengumpulkan total 97 poin. Kecepatan pembalap muda asal Blitar ini terlalu sulit ditandingi para pesaingnya usai membuat torehan waktu tercepat 2 menit 27.057detik di Heat 3. 

“Saya senang sekali bisa menunjukkan semua kemampuan terbaik sehingga menjadi juara umum di kandang sendiri,” kata Zidane, Minggu (15/6/2025).

“Saya ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk semua masyarakat yang mendukung saya di seri kedua Trial Game Dirt 2025 Sidoarjo. Saya berharap bisa mempertahankan performa di tiga seri tersisa dan mengunci status juara umum tahun ini,” tambahnya.

Berkat penampilan gahar tersebut, M. Zidane keluar sebagai Juara Umum Seri Kedua Trial Game Dirt 2025. Ia sukses mengawinkan dua gelar di kelas utama FFA Open dan Campuran Open.

Pundi-pundi poin yang dikumpulkan pada seri pertama dan kedua membuatnya semakin kokoh di posisi teratas dalam persaingan gelar juara umum tahun ini. Dari dua seri yang sudah diselenggarakan sepanjang 2025 yakni Semarang dan Sidoarjo, ia mengemas poin sempurna (50) untuk setiap kelas yang diikuti. 

 

