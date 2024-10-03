Malang Jadi Lokasi Putaran Final Trial Game Dirt 2024, Belasan Pembalap Panaskan Perebutan Gelar Juara!

MALANG – Belasan kroser elite nasional siap memanaskan perebutan gelar juara dari turnamen motocross bergengsi, Trial Game Dirt 2024 pada 11-12 Oktober 2024 mendatang. Para pembalap motocross top Tanah Air itu akan bersaing di Sirkuit Lapangan Rampal, Malang untuk menentukan siapa yang berhak menjadi juara umum.

Para pembalap yang siap bersaing memperebutkan gelar juara Trial Game Dirt 2024 itu datang dari para kroser beken dan langganan juara di kancah motocross nasional, seperti hlanya Lantian Juan, M. Excel, Savona Okky, Ivan Harry Nugroho, Ananda Rigi, hingga Marcellino Rigi.

Jelang race akhir pekan ini, persaingan di antara rider-rider unggulan makin memanas. Semua menyatakan siap gaspol demi titel juara di ajang yang diinisiasi 76Rider.

Agnes Wuisan dari 76Rider selaku penyelenggara memberi apresiasi atas tingginya animo penggemar motocross dan para pebalap yang berpartisipasi sejak awal hingga menjelang putaran final di Malang. Ia melihat dari tahun ke tahun level kompetitif kejuaraan ini makin berkembang pesat.

“Dari sisi level persaingan makin meningkat signifikan. Kita melihat bagaimana para rider menunjukkan keseriusan dan ambisinya untuk menjadi yang terbaik di setiap serinya. Maka di putaran final ini kami optimis akan tersaji balapan yang seru dan juga menghibur bagi para penggemar motocross dengan konsep sportainment yang ada di Trial Game Dirt 2024,” ungkap Agnes Wuisan, dikutip Kamis (3/10/2024).

Bukan perkara mudah untuk menjadi juara di ajang Trial Game Dirt, sebab nyali aja gak cukup. Diperlukan konsistensi dan daya juang yang tinggi untuk bisa naik podium dan merasakan gelar juara. Ini dirasakan betul oleh rider M. Excel yang saat ini menduduki urutan kedua di standing point sementara kelas utama FFA Open. Berbekal 82 poin, M. Excel harus tampil sempurna di putaran final, demi menyalip Lantian Juan sang pemuncak klasemen FFA Open dengan 97 poin.

Optimisme M. Excel kian bertambah lantaran baru menyabet medali emas PON XXI Aceh - Sumut 2024, dari cabang olahraga bermotor grasstrack kelas modifikasi beregu. “Saya akan berusaha fight untuk seri final di Malang dan optimis bisa mengeluarkan penampilan terbaik. Dua elemen yang saya siapkan sebaik-baiknya adalah kesiapan fisik dan performa motor,” terang M. Excel.