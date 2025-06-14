Respons Menpora Dito Lihat Atlet Ramai-Ramai Bersuara soal Jam Mewah untuk Timnas Indonesia

JAKARTA – Menpora RI, Dito Ariotedjo, angkat bicara soal beberapa atlet yang ramai bersuara soal pemberian jam tangan mewah untuk skuad Timnas Indonesia. Menurutnya, hadiah itu sebagai bentuk apresiasi Presiden Prabowo Subianto.

Timnas Indonesia mendapat hadiah usai sukses mengalahkan Timnas China 1-0 di laga ke-9 Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kemenangan ini sangat penting karena Skuad Garuda melangkahkan kakinya ke babak keempat kualifikasi.

1. Apresiasi Presiden

Pencapaian tim arahan Patrick Kluivert itu mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo. Di mana seluruh skuad Timnas Indonesia diundang ke rumahnya untuk jamuan makan siang sehari setelah pertandingan melawan China.

Lebih dari itu, diketahui orang nomor satu di Indonesia itu juga memberikan hadiah jam mewah bermerk Rolex kepada Skuad Garuda. Hal itu yang dikritik termasuk oleh atlet-atlet dari cabang olahraga lain.

2. Tuai Kritik

Lindswell Kwok dan Aldila Sutjiadi ramai bersuara di media sosial terkait pemberian jam tangan mewah itu. Menpora Dito menyampaikan pemerintah memang menargetkan peningkatan prestasi Indonesia di tiga ajang besar, yaitu Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia.

“Pastinya saya sudah sampaikan juga untuk sepakbola terutama ini memang masuk di asa cita (pemerintahan) Prabowo-Gibran. Di mana poinnya jelas pemerintahan saat ini fokus ke peningkatan Asian Games, Olimpiade, dan juga Piala Dunia,” kata Dito di Jakarta, dikutip Sabtu (14/6/2025).

“Kita harus akui timnas sepakbola ini adalah proses terjauh, tertinggi, dalam meraih Kualifikasi piala dunia. Di sisi itu mungkin bapak Presiden karena ini mencetak sejarah memberi apresiasi dari pribadi beliau,” sambung pria berusia 34 tahun itu.

Dito juga menegaskan tidak akan menganaktirikan atlet cabor lain. Kata dia, pemerintah melalui Kemenpora RI pastinya akan memberikan bonus kepada atlet yang berprestasi di ajang-ajang besar.