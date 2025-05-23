Hasil Perempatfinal Malaysia Masters 2025: Lanny/Fadia dan Ana/Tiwi Kompak Tersingkir

KUALA LUMPUR – Rekap hasil perempatfinal Malaysia Masters 2025 Super 500 yang melibatkan dua wakil Indonesia sudah diketahui. Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi kompak menelan kekalahan.

Dua laga tersebut digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (23/5/2025) sore WIB. Lanny/Fadia mendapatkan perlawanan sengit dari Jia Yi Fan/Zhang Zhu Xian asal China. Mereka terlihat kesulitan untuk keluar dari tekanan dan tertinggal 6-11 di interval gim pertama.

Situasi itu membuat Lanny/Fadia semakin tertekan. Hasilnya, mereka kalah di gim pertama dengan skor 15-21 dari ganda putri China peringkat 15 dunia itu.

Pada gim kedua, Lanny/Fadia tampil menyengat sejak awal dan berhasil unggul cukup jauh di interval gim kedua dengan skor 11-4. Setelah itu, mereka sangat nyaman mencuri poin hingga menutup gim kedua dengan skor kemenangan 21-15.

Di gim ketiga, Lanny/Fadia kembali kesulitan meredam perlawanan dari pasangan China. Pada akhirnya, duet Pelatnas PBSI itu menelan kekalahan dari Fan/Xian dengan skor 14-21.

Sementara, ganda putri Indonesia lainnya, yakni Ana/Tiwi juga harus bernasib sama. Pasangan ranking sembilan dunia itu cukup kesulitan meredam ketangguhan Pearly Tan/Thinaah Muralitharan.