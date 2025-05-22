Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Siaran Langsung Indonesia Open 2025, Live di iNews!

Karina Astawidara , Jurnalis-Kamis, 22 Mei 2025 |16:27 WIB
Jadwal Siaran Langsung Indonesia Open 2025, Live di iNews!
Saksikan tayangan langsung Indonesia Open 2025 di iNews (Foto: iNews)
TURNAMEN bergengsi BWF SUPER SERIES 1000 Indonesia Open 2025 siap digelar di Istora Senayan, Jakarta. Sebagai salah satu turnamen level tertinggi dalam kalender BWF, ajang ini tak hanya menjadi arena pertarungan pebulu tangkis dunia, tetapi juga menjadi kebanggaan tuan rumah Indonesia.

Tahun ini, sebanyak 33 wakil Merah Putih dari lima sektor akan bertarung demi mengibarkan bendera Indonesia di podium juara. Dari sektor tunggal putra,harapan besar tertuju pada pemain-pemain muda berbakat yang siap menantang dominasi pemain top dunia seperti, Jonathan Christie, Alwi Farhan, Chico Aura Wardoyo.

Indonesia Open 2025. (Bagas Abdiel/Okezone)

Di sektor tunggal putri, para srikandi Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, Putri Kusuma Wardani, dan Ester Nurumi Tri Wardoyo. Dan ketiga sektor lainnya juga siap memberikan kejutan dan permainan terbaik.

Istora Senayan kembali menggema dan menjadi saksi atmosfer luar biasa dengan ribuan pendukung para penggemar bulu tangkis tanah air. Penasaran bagaimana perjuangan para jawara tanah air menjadi juara di rumah sendiri?

Jangan lewatkan! Saksikan seluruh aksi seru BWF Super 1000 Indonesia Open 2025 secara eksklusif mulai 3 hingga 8 Juni 2025, hanya di iNews Premium Sports.

(Wikanto Arungbudoyo)

