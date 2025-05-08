Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Indonesia Open 2025: Alwi Farhan Ingin Tantang Jonatan Christie

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |10:56 WIB
Indonesia Open 2025: Alwi Farhan Ingin Tantang Jonatan Christie
Alwi Farhan kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, mengungkap sosok yang dihadapi di Indonesia Open 2025. Dia mengaku ingin tantang seniornya, Jonatan Christie.

Diketahui, Indonesia Open 2025 akan digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada 3-8 Juni 2025. Selaku tuan rumah, Indonesia akan menurunkan para wakil terbaiknya, termasuk Alwi.

Reaksi Alwi Farhan Usai Bersinar di Piala Sudirman 2025 hingga Gantikan Peran Jonatan Christie

1. Kiprah Manis

Penampilan Alwi Farhan pun bakal dinantikan di Indonesia Open 2025. Sebab, dia sukses tampil gemilang di Piala Sudirman 2025.

Alwi pun sangat mendambakan bertemu Jojo -panggilan akrab Jonatan- di Indonesia Open 2025. Pasalnya, Jonatan merupakan sosok panutan yang dia tonton sejak kecil. Karena itu, jika pertemuan itu benar terjadi, ini akan menjadi kenangan yang manis bagi Alwi.

“Kalau pengen ya, semoga di babak-babak yang agak jauh. Pengen ketemu koh Jonatan sih, to be fair,” kata Alwi saat ditemui di Pelatnas Cipayung, dikutip Kamis (8/5/2025).

“Karena, ya sudah menjadi orang yang saya lihat sejak kecil gitu ya. Dan kemarin saya juga cukup senang dan bangga sih karena orang yang dulu saya lihat di TV bisa menjadi orang yang bisa ngasih tahu saya secara dekat gitu ya. Pastinya senang banget,” sambungnya.

 

1 2
