HOME SPORTS NETTING

Indonesia Open 2025 Hadirkan Terobosan Baru: Lapangan Istora Senayan Bakal Berwarna Biru

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |17:29 WIB
Indonesia Open 2025 Hadirkan Terobosan Baru: Lapangan Istora Senayan Bakal Berwarna Biru
Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Open 2025 Armand Darmadji mengungkap alasan lapangan ganti warna jadi biru (Foto: Okezone/Bagas Abdiel)
JAKARTA – Indonesia Open 2025 Super 1000 akan menghadirkan terobosan baru. Warna lapangan akan diubah menjadi biru demi menambah daya tarik serta menciptakan ciri khas.

Indonesia Open 2025 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada 3-8 Juni. Selain perang bintang yang tersaji, panitia pelaksana sudah menyiapkan pembaruan lapangan untuk menambah daya tarik.

1. Ciri Khas

An Se-young beraksi di Indonesia Open 2024 (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
An Se-young beraksi di Indonesia Open 2024 (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Open 2025, Armand Darmadji mengatakan, karpet berwarna biru tersebut diharapkan jadi ciri khas atau trademark turnamen. Ia mencontohkan All England dan World Tour Finals yang punya kekhasan tersendiri.

"Salah satu yang akan menjadi terobosan dari Kapal Api Indonesia Open 2025 adalah nuansa baru di dalam lapangan. Karpet lapangan akan berwarna biru," kata Armand di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

"Ini akan menjadi trademark untuk Indonesia Open seperti All England dengan karpet abu-abunya atau World Tour Finals dengan karpet merahnya. Karpet berwarna biru adalah kerjasama kami dengan official equipment terbaru yakni Victor selama dua tahun ke depan," imbuhnya.

2. Kenyamanan Bermain

Lebih lanjut, Armand menyebut pemilihan warna biru ini sudah dibicarakan dengan para pemain. Sebab, kenyamanan pemain dalam bermain juga harus jadi perhatian.

"Jadi begini, memang kami mencoba untuk berkomunikasi dengan para pemain. Kira-kira warna apa yang nyaman, karena kami ingin sekali Indonesia punya ciri khas berbeda dengan negara lain," ucap Armand.

 

