HOME SPORTS NETTING

Cedera Membaik, Anthony Ginting Bicara Target Comeback

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |22:06 WIB
Cedera Membaik, Anthony Ginting Bicara Target <i>Comeback</i>
Anthony Sinisuka Ginting mengungkap kondisi terkininya usai menderita cedera bahu sejak awal tahun (Foto: Okezone/Bagas Abdiel)
A
A
A

JAKARTA – Anthony Sinisuka Ginting mengungkap kondisi terkininya usai menderita cedera bahu sejak awal tahun. Ia bahkan berani bicara soal target comeback pada Juli 2025.

Anthony Ginting mengalami cedera tulang rawan dan peradangan otot di bahu bagian kanan. Ia sudah merasakan sakit sejak persiapan Olimpiade Paris 2024 hingga akhirnya memburuk pada awal 2025.

1. Pukulan Atas

Anthony Sinisuka Ginting beraksi di China Open 2024 (Foto: PBSI)
Anthony Sinisuka Ginting beraksi di China Open 2024 (Foto: PBSI)

Untungnya hingga awal Mei 2025, kondisi Ginting terus membaik. Ia sudah bisa melakukan pukulan-pukulan overhead di dalam latihan meski masih sedikit merasakan ketidaknyamanan.

"So far sampai per hari ini sudah cukup baik. Maksudnya progresnya sudah cukup baik banget," ungkap Ginting kepada awak media di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

"Minggu ini sudah bisa menggunakan overhead swing. Maksudnya bola atasnya, pukulan-pukulan bola atas memang bertahap juga. Ya memang terus komunikasi sama dokter yang menangani juga," jelas pemain berusia 28 tahun itu.

"Cuma memang karena belum biasa dilatih jadi ya masih ada sedikit-sedikit rasa enggak nyaman. Cuma enggak sakit. Jadi memang saran dari dokternya harus terus bisa dirasakan. Ada hal sedikit pun langsung dibicarakan ke dokternya. Jadi memang bisa dimonitor terus," sambung Ginting.

"Sebenarnya dari awal cedera memang latihan terus juga tapi kan dibatasi. Tapi tiap hari tetap latihan datang ke PBSI. Jadi apa yang bisa dilatih seperti kaki kan enggak ada kendala, enggak ada masalah. Jadi footwork-nya dilatih sambil penanganan," tukas pemain asal Cimahi itu.

 

