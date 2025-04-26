Jadwal Siaran Langsung Final Four Proliga 2025 Hari Ini: Ada Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia!

Simak jadwal siaran langsung final four Proliga 2025 hari ini yang akan menampilkan Gresik Petrokimia (Foto: Instagram/@petrovoli_)

SEMARANG – Jadwal siaran langsung final four Proliga 2025 hari ini, Sabtu (26/4/2025) sudah diketahui. Lanjutan putaran dua ini akan memainkan dua pertandingan, masing-masing satu di kategori putra dan putri.

Seluruh pertandingan tersebut akan dilangsungkan di GOR Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Tentu para pencinta voli sudah tidak sabar menyaksikannya.

1. Jakarta Lavani Livin Transmedia vs Palembang Bank Sumsel Babel

Jakarta LavAni di Proliga 2025 (Foto: Instagram/@lavani.forever)

Laga pertama akan mempertemukan Jakarta Lavani Livin Transmedia vs Palembang Bank Sumsel Babel. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pukul 16.00 WIB.

Sumsel Babel berupaya menjaga tren positifnya. Di laga pertama putaran dua, mereka sanggup menang 3-1 atas Surabaya Samator. Hal serupa juga menjadi tekad Lavani yang menang 3-0 atas Jakarta Bhayangkara.

Saat ini, Lavani sukses memuncaki klasemen final four Proliga 2025 di kategori putra dengan sembilan poin dari tiga laga. Sedangkan, Sumsel Babel menyusul di urutan dua dengan lima angka.

2. Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia

Di laga kedua, ada pertemuan antara Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia. Laga ini dijadwalkan berlangsung sekira pukul 19.00 WIB.