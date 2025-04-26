Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal Siaran Langsung Final Four Proliga 2025 Hari Ini: Ada Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 26 April 2025 |06:28 WIB
Jadwal Siaran Langsung Final Four Proliga 2025 Hari Ini: Ada Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia!
Simak jadwal siaran langsung final four Proliga 2025 hari ini yang akan menampilkan Gresik Petrokimia (Foto: Instagram/@petrovoli_)
A
A
A

SEMARANG – Jadwal siaran langsung final four Proliga 2025 hari ini, Sabtu (26/4/2025) sudah diketahui. Lanjutan putaran dua ini akan memainkan dua pertandingan, masing-masing satu di kategori putra dan putri.

Seluruh pertandingan tersebut akan dilangsungkan di GOR Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Tentu para pencinta voli sudah tidak sabar menyaksikannya.

1. Jakarta Lavani Livin Transmedia vs Palembang Bank Sumsel Babel

Jakarta LavAni di Proliga 2025 (Foto: Instagram/lavani.forever)
Jakarta LavAni di Proliga 2025 (Foto: Instagram/@lavani.forever)

Laga pertama akan mempertemukan Jakarta Lavani Livin Transmedia vs Palembang Bank Sumsel Babel. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pukul 16.00 WIB.

Sumsel Babel berupaya menjaga tren positifnya. Di laga pertama putaran dua, mereka sanggup menang 3-1 atas Surabaya Samator. Hal serupa juga menjadi tekad Lavani yang menang 3-0 atas Jakarta Bhayangkara.

Saat ini, Lavani sukses memuncaki klasemen final four Proliga 2025 di kategori putra dengan sembilan poin dari tiga laga. Sedangkan, Sumsel Babel menyusul di urutan dua dengan lima angka.

2. Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia

Di laga kedua, ada pertemuan antara Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia. Laga ini dijadwalkan berlangsung sekira pukul 19.00 WIB.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/43/3138472/jakarta_bhayangkara_presisi-uqFt_large.jpg
Ini Kunci Sukses Bhayangkara Presisi Kalahkan Jakarta LavAni di Grand Final Proliga 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/43/3138276/surabaya_samator_rebut_peringkat_tiga_proliga_2025-kzEa_large.jpg
Kalahkan Palembang BSB, Surabaya Samator Amankan Peringkat Tiga Proliga 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/43/3138272/jakarta_bhayangkara_presisi-Qnax_large.jpg
Hasil Grand Final Proliga 2025: Kejutkan Jakarta Lavani, Bhayangkara Presisi Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/43/3138108/jakarta_lavani-4yAV_large.jpg
Jadwal Grand Final Proliga 2025 Hari Ini: Jakarta Lavani vs Jakarta Bhayangkara Presisi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/43/3138094/jakarta_pertamina_enduro-NjEy_large.jpg
Daftar Penghargaan Proliga 2025 Putri: Junaida Santi Pemain Terbaik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/43/3138072/jakarta_pertamina_enduro_juara_proliga_2025_di_kategori_putri-JhNL_large.jpg
Hasil Grand Final Proliga 2025 Putri: Jakarta Pertamina Enduro Juara Usai Kalahkan Popsivo Polwan!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement