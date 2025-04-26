Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Lupakan Status Juara, Jakarta LavAni Terus Berbenah Sambut Putaran Kedua Final Four Proliga 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 26 April 2025 |01:36 WIB
Lupakan Status Juara, Jakarta LavAni Terus Berbenah Sambut Putaran Kedua Final Four Proliga 2025
Jakarta LavAni saat beraksi di Proliga 2025. (Foto: Instagram/lavani.forever)
A
A
A

SEMARANG - Asisten pelatih Jakarta LavAni, Erwin Rusni memastikan pihaknya masih banyak kekurangan meski baru saja menjadi juara di putaran pertama final four Proliga 2025. Karena itu, Erwin menegaskan Lavani akan memperbaiki segala kekurangan mereka agar bisa tampil lebih baik di putaran kedua yang berlangsung pekan ini.

Ya, tim voli putra milik Presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu baru saja merajai putaran pertama final four Proliga 2025. Hebatnya, gelar juara itu diraih LavAni usai menyapu bersih tiga laga dengan kemenangan.

1. Juara Putaran Pertama

Jakarta LavAni memastikan diri menjadi juara putaran pertama final four usai mengalahkan sang juara bertahan Jakarta Bhayangkara Presisi di GOR Jatidiri Semarang, Kamis 24 April 2025 kemarin. Dio Zulfikri cs menang sempurna dalam tiga set dengan skor 3-0 (25-21, 25-20, 25-20).

Tim polesan Nicolas Vives itu tampil sangat sempurna sejauh ini. Dalam tiga laga di putaran pertama, Jakarta LavAni belum terkalahkan hingga akhirnya keluar sebagai juara di putaran pertama final four Proliga 2025. Pencapaian tersebut sekaligus membuat mereka mendapat uang pembinaan senilai Rp60 juta.

Jakarta LavAni di Proliga 2025. (Foto: Instagram/lavani.forever)
Jakarta LavAni di Proliga 2025. (Foto: Instagram/lavani.forever)

Walau tinggal selangkah lagi menuju partai final, Jakarta LavAni tak ingin berpuas diri begitu saja. Sebab, asisten pelatih Erwin Rusni masih menyoroti adanya beberapa titik lemah pada timnya.

“Kami harus kerja keras, karena ini partai tak mudah. Mereka istimewa, dengan hadirnya Russel yang servisnya wow dan mengenakkan permainan. Yang jelas kami akan memperbaiki defend, block dan servis agar lebih tampil bagus di putaran kedua,” kata Erwin dalam keterangan resmi PBVSI, Sabtu (26/4/2025).

2. Wajib Berbenah

Hal senada diungkapkan kapten tim Jakarta LavAni, Dio Zulfikri. Pemain berlabel Timnas Voli Indonesia itu menyatakan Jakarta LavAni masih perlu berbenah untuk bisa tampil lebih sempurna di laga berikutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/43/3138472/jakarta_bhayangkara_presisi-uqFt_large.jpg
Ini Kunci Sukses Bhayangkara Presisi Kalahkan Jakarta LavAni di Grand Final Proliga 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/43/3138276/surabaya_samator_rebut_peringkat_tiga_proliga_2025-kzEa_large.jpg
Kalahkan Palembang BSB, Surabaya Samator Amankan Peringkat Tiga Proliga 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/43/3138272/jakarta_bhayangkara_presisi-Qnax_large.jpg
Hasil Grand Final Proliga 2025: Kejutkan Jakarta Lavani, Bhayangkara Presisi Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/43/3138108/jakarta_lavani-4yAV_large.jpg
Jadwal Grand Final Proliga 2025 Hari Ini: Jakarta Lavani vs Jakarta Bhayangkara Presisi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/43/3138094/jakarta_pertamina_enduro-NjEy_large.jpg
Daftar Penghargaan Proliga 2025 Putri: Junaida Santi Pemain Terbaik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/43/3138072/jakarta_pertamina_enduro_juara_proliga_2025_di_kategori_putri-JhNL_large.jpg
Hasil Grand Final Proliga 2025 Putri: Jakarta Pertamina Enduro Juara Usai Kalahkan Popsivo Polwan!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement