Lupakan Status Juara, Jakarta LavAni Terus Berbenah Sambut Putaran Kedua Final Four Proliga 2025

SEMARANG - Asisten pelatih Jakarta LavAni, Erwin Rusni memastikan pihaknya masih banyak kekurangan meski baru saja menjadi juara di putaran pertama final four Proliga 2025. Karena itu, Erwin menegaskan Lavani akan memperbaiki segala kekurangan mereka agar bisa tampil lebih baik di putaran kedua yang berlangsung pekan ini.

Ya, tim voli putra milik Presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu baru saja merajai putaran pertama final four Proliga 2025. Hebatnya, gelar juara itu diraih LavAni usai menyapu bersih tiga laga dengan kemenangan.

1. Juara Putaran Pertama

Jakarta LavAni memastikan diri menjadi juara putaran pertama final four usai mengalahkan sang juara bertahan Jakarta Bhayangkara Presisi di GOR Jatidiri Semarang, Kamis 24 April 2025 kemarin. Dio Zulfikri cs menang sempurna dalam tiga set dengan skor 3-0 (25-21, 25-20, 25-20).

Tim polesan Nicolas Vives itu tampil sangat sempurna sejauh ini. Dalam tiga laga di putaran pertama, Jakarta LavAni belum terkalahkan hingga akhirnya keluar sebagai juara di putaran pertama final four Proliga 2025. Pencapaian tersebut sekaligus membuat mereka mendapat uang pembinaan senilai Rp60 juta.

Jakarta LavAni di Proliga 2025. (Foto: Instagram/lavani.forever)

Walau tinggal selangkah lagi menuju partai final, Jakarta LavAni tak ingin berpuas diri begitu saja. Sebab, asisten pelatih Erwin Rusni masih menyoroti adanya beberapa titik lemah pada timnya.

“Kami harus kerja keras, karena ini partai tak mudah. Mereka istimewa, dengan hadirnya Russel yang servisnya wow dan mengenakkan permainan. Yang jelas kami akan memperbaiki defend, block dan servis agar lebih tampil bagus di putaran kedua,” kata Erwin dalam keterangan resmi PBVSI, Sabtu (26/4/2025).

2. Wajib Berbenah

Hal senada diungkapkan kapten tim Jakarta LavAni, Dio Zulfikri. Pemain berlabel Timnas Voli Indonesia itu menyatakan Jakarta LavAni masih perlu berbenah untuk bisa tampil lebih sempurna di laga berikutnya.