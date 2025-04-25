Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal Siaran Langsung Final Four Proliga 2025 Putaran Kedua: Jakarta LavAni vs Palembang BSB hingga Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |16:12 WIB
Jadwal Siaran Langsung Final Four Proliga 2025 Putaran Kedua: Jakarta LavAni vs Palembang BSB hingga Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia
Yolla Yuliana bersama Shella Bernadetha bermain untuk Jakarta Popsivo Polwan. (Foto: Instagram/popsivopolwan)
JADWAL siaran langsung final four Proliga 2025 putaran kedua dapat Anda ketahui di artikel ino. Dalam putaran kedua yang digelar di GOR Jatidiri, Semarang, ada banyak laga menarik yang akan tercipta, seperti halnya Jakarta LavAni vs Palembang Bank Sumsel Babel (BSB) dari sektor putra, hingga Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia di sektor putri.

1. Final Four Proliga 2025

Sebagai informasi, laga final four ini akan berlangsung dalam tiga putaran selama tiga pekan. Setelah itu, final itu ditutup pada partai puncak grand final yang berlangsung di GOR Amongrogo Yogyakarta, 10 dan 11 Mei 2025 mendatang.

Adapun laga final four akan dilangsungkan di tiga kota besar di Indonesia. Selain laga pembuka di Kediri, pada 17-20 April 2025 nanti, dua putaran lainnya berlangsung di GOR Jatidiri Semarang, 24-27 April 2025 dan GOR Sritex Arena Solo, 1-4 Mei 2025 mendatang.

Putaran pertama sudah berakhir, di mana di sektor putra dimenangkan oleh Jakarta LavAni. Klub voli tersebut keluar sebagai juara putaran pertama final four Proliga 2025 usai meraih rekor sempurna karena mampu menyapu bersih ketiga laga di seri pertama dengan kemenangan.

Sementara itu, di sektor putri dikuasai oleh Jakarta Pertamina Enduro. Pertamina Enduro memastikan gelar juara putaran pertama itu usai menang atas Popsivo Polwan dengan skor 3-1.

Jakarta LavAni Livin Transmedia juara putaran pertama Proliga 2025 @lavani.forever
Jakarta LavAni Livin Transmedia juara putaran pertama Proliga 2025 @lavani.forever

2. Persaingan Sengit di Putaran

Putaran kedua sendiri sudah berlangsung pada Kamis 24 April 2025 lalu. Hasilnya, Palembang BSB dan Jakarta LavAni dari sektor putra dan Pertamina Enduro dari sektor putri kompak memetik kemenangan.

Palembang BSB menang atas Surabaya Samator dengan skor 3-1. Sementara LavAni kembali tampil dominan hingga menang 3-0 atas Bhayangkara Presisi.

 

Halaman:
1 2
