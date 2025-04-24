Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Cantik yang Wujudkan Mimpinya Main di Indonesia

KISAH Sabina Altynbekova menarik untuk diulas. Sebab, pevoli cantik satu ini sukses mewujudkan mimpinya bermain di Indonesia.

Nama Altynbekova sudah dikenal pencinta voli Tanah Air sejak 2014. Wajah cantiknya mencuri perhatian saat tampil di Kejuaraan Dunia Voli Junior saat membela Timnas Voli Putri Kazakhstan.

1. Populer

Dalam waktu singkat, Altynbekova langsung populer. Warganet asal Indonesia, terutama Kaum Adam, ramai-ramai mengikuti media sosial Instagram-nya @altynbekova_20.

Masyarakat Indonesia semakin kesengsem begitu mengetahui Altynbekova adalah seorang Muslim yang taat. Ia dianggap sebagai paket lengkap.

2. Mimpi Main di Indonesia

Menariknya, Altynbekova ternyata punya mimpi bermain di Indonesia. Tentu, hal tersebut semakin disambut baik oleh para penggemarnya di Tanah Air.

Sayangnya, perempuan berusia 28 tahun itu sempat menolak tawaran bermain di Indonesia pada 2019. Sebab, ia menargetkan bisa bermain bersama Al Wasl, klub voli di Uni Emirat Arab (UEA).