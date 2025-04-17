Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Resmi Tangani Ganda Putri Indonesia, Karel Mainaky Bakal Terapkan Pola Latihan seperti di Jepang

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |18:31 WIB
Resmi Tangani Ganda Putri Indonesia, Karel Mainaky Bakal Terapkan Pola Latihan seperti di Jepang
Karel Mainaky mulai menangani Apriyani Rahayu dkk pada April 2025 (Foto: Okezone/Bagas Abdiel)
JAKARTA – Kepala pelatih ganda putri, Karel Mainaky, mulai menangani Apriyani Rahayu dkk pada April 2025. Ia akan menerapkan pola latihan seperti di Jepang untuk membenahi sektor ganda putri di Pelatnas PBSI.

Sebagaimana diketahui, beberapa bulan terakhir ganda putri memang di tangani oleh sang asisten pelatih, Nitya Krishinda Maheswari. Karel baru tiba di Indonesia setelah melatih di Jepang pada sektor yang sama yakni ganda putri.

Salah satu pasangan top Jepang yang sukses dilatih Karel adalah Rena Miyaura/Ayaka Sakuramoto. Pasangan tersebut tercatat pernah menduduki ranking tertinggi yakni 11 dunia.

1. Bayangan Negatif

Apriyani Rahayu Siti Fadia. PBSI/Badmintonphoto/Yohan Nonotte

Sebagai pelatih yang baru tiba di Tanah Air, Karel mengaku sempat memiliki bayangan negatif terhadap daya juang para pemain ganda putri Indonesia. Namun, setelah melihat pola latihan beberapa hari, ternyata prediksinya meleset.

"Kalau menurut saya tidak seperti yang saya bayangkan. Karena memang kalau lihat, kadang-kadang di pertandingan mereka suka konsistennya itu, suka down, apa segala macam," ungkap Karel saat ditemui di Pelatnas PBSI, dikutip Kamis (17/4/2025).

"Jadi saya pikir mungkin di latihannya juga mereka mungkin kurang ya. Tapi pas saya lihat kemarin, saya coba semua termasuk cukup lah menurut saya ya. Memang sedikit di poin-poin terakhir sedikit turun, tapi saya bilang lagi mereka bisa naikkan lagi," tambah anak bungsu di keluarga Mainaky itu.

"Jadi kalau menurut saya ya tinggal di jaga saja ya mereka punya konsistennya itu ya. Di latihan menurut saya sudah bisa maksimal, tinggal sekarang dalam satu minggu bisa konsisten apa enggak saja itu," imbuh Karel.

 

