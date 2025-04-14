Advertisement
SPORT LAIN

Sering Skip Olahraga saat Lebaran? Yuk Simak Tips Berikut Ini!

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |18:36 WIB
Sering Skip Olahraga saat Lebaran? Yuk Simak Tips Berikut Ini!
Simak tips olahraga berikut ini. (Foto: Istimewa)
SERING skip olahraga saat Lebaran? Ya, biasanya saat Lebaran, banyak orang cenderung melewatkan rutinitas olahraga.

Hal ini wajar karena momen Lebaran identik dengan berkumpul bersama keluarga, makan-makan, dan silaturahmi ke rumah kerabat. Sayangnya, kebiasaan sehat seperti olahraga sering terlupakan atau bahkan sengaja di-skip selama liburan.

Padahal, tubuh tetap perlu bergerak agar tetap bugar dan enggak “kaget” saat kembali ke rutinitas harian. Nah, kalau kamu merasa sempat mengabaikan olahraga selama Lebaran, tenang aja! Yuk, simak beberapa tips mudah berikut ini supaya kamu bisa kembali ke jalur sehatmu!

1. Bikin Jadwal Olahraga

Setelah liburan, penting banget untuk atur jadwal olahraga yang realistis. Mulai dari 2-3 kali seminggu, lalu tingkatkan perlahan. Dengan jadwal yang konsisten tapi ringan, kamu enggak akan merasa terbebani.

Olahraga

2. Mulai dengan Aktivitas yang Ringan

Tidak perlu langsung olahraga yang berat. Kamu bisa mulai dari jalan kaki yang santai selama 20-30 menit setiap hari. Bisa dilakukan sambil quality time bersama keluarga juga lho! Aktivitas ringan ini cukup untuk bantu tubuhmu kembali aktif tanpa bikin kaget otot.

3. Ajak Teman atau Keluarga

Jangan lupa buat ajak teman atau keluarga kamu buat olahraga bareng. Selain lebih seru, kamu juga bisa saling menyemangati.

 

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
Lebaran Olahraga Sport Lain
