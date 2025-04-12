Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Pevoli Ternama Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Pernah Bikin Pesepakbola Kepincut!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |13:47 WIB
5 Pevoli Ternama Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Pernah Bikin Pesepakbola Kepincut!
Pevoli Sania Clarissa Putri punya paras yang cantik nan menawan. (Foto: Instagram/@saniaaa_02)
A
A
A

5 pevoli ternama Indonesia yang cantiknya kebangetan menarik diulas. Salah satunya ada yang pernah bikin pesepakbola kepincut.

Ya, Indonesia punya banyak talenta berbakat di dunia voli. Penampilan mereka yang apik di atas lapangan membuat sosoknya selalu dinantikan para pencinta olahraga voli.

Apalagi, sederet pevoli juga punya paras yang cantik dan begitu menawan. Tak ayal, sosoknya makin digandrungi penggemar. Lantas, siapa saja mereka?

Berikut 5 pevoli ternama Indonesia yang cantiknya kebangetan:

5. Khalisa Azilia Rahma

Khalisa Azilia Rahma

Salah satu pevoli ternama Indonesia yang cantiknya kebangetan adalah Khalisa Azilia Rahma. Atlet satu ini berasal dari Jawa Timur, lahir pada 1 Maret 1999.

Khalisa memiliki paras cantik dengan rambut pendeknya. Tak heran, pevoli yang berposisi sebagai setter ini punya banyak penggemar.

4. Sania Clarissa Putri

Sania Clarissa Putri

Lalu, ada Sania Clarissa Putri. Pevoli satu ini masih berusia muda. Sania lahir di Cimahi, pada 14 November 2004

Sania sendiri biasa bermain di posisi libero. Bakatnya di dunia voli memang sudah terlihat sejak masih anak-anak, yakni bahkan sejak umur tujuh tahun.

 

Halaman:
1 2
