Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Hasil Latihan Bebas 3 F1 GP Jepang 2025: Lando Norris Tercepat Lagi, Asapi Rekan Setim dan George Russell

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |10:46 WIB
Hasil Latihan Bebas 3 F1 GP Jepang 2025: Lando Norris Tercepat Lagi, Asapi Rekan Setim dan George Russell
Simak hasil latihan bebas 3 F1 GP Jepang 2025 di mana Lando Norris lagi-lagi jadi yang tercepat (Foto: X/@McLarenF1)
A
A
A

SUZUKA – Hasil latihan bebas 3 F1 GP Jepang 2025 sudah diketahui. Lando Norris tampil sebagai yang tercepat di Sirkuit Internasional Suzuka, Suzuka, Sabtu (5/4/2025) pagi WIB, dengan 1 menit 27,965 detik.

Pembalap tim McLaren F1 Team itu sukses mengungguli Oscar Piastri dan George Russell. Sementara, Max Verstappen duduk di posisi lima.

Oscar Piastri melaju pada F1 GP China 2025 (Foto: X/@McLarenF1)

Balapan F1 GP Jepang 2025 dapat disaksikan langsung secara streaming di BeIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

Jalannya Sesi

Ini merupakan kesempatan terakhir setiap tim dan pembalap untuk menemukan setelan terbaik jelang kualifikasi. Tidak heran mereka langsung tancap gas begitu lampu hijau dinyalakan di ujung pit.

Namun, baru tujuh menit, sesi sempat dihentikan karena rumput di pinggir lintasan lagi-lagi terbakar. Setelah 10 menit berlalu, FP3 dilanjutkan dan Verstappen naik ke posisi teratas.

Charles Leclerc sempat jadi yang tercepat dengan 1 menit 29,107 detik. Namun, Oscar Piastri naik jadi yang teratas sebelum digusur George Russell dengan 1 menit 28,385 detik.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/37/3183930/oscar_piastri-cboL_large.jpg
Oscar Piastri Disarankan Cabut dari McLaren jika Gagal Juarai F1 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/37/3183343/max_verstappen-Tg4d_large.jpg
Red Bull Racing Umumkan Tanggal Peluncuran F1 2026: Sambut Era Baru Bersama Ford
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/37/3183354/penghuni_podium_f1_gp_meksiko_2025-EZh2_large.jpg
Penonton Terkejut, Kapal Feri Putar Film Dewasa Usai Nonton Balapan F1 GP Meksiko 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/37/3182670/scuderia_ferrari_kecewa_berat_charles_leclerc_dan_lewis_hamilton_gagal_menyelesaikan_balapan_f1_gp_brasil_2025-3QXV_large.jpg
Ferrari Kecewa Berat Charles Leclerc dan Lewis Hamilton Gagal Finis di F1 GP Brasil 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/37/3182460/max_verstappen_mengaku_akan_mengejar_mimpinya_jadi_pembalap_motogp_jika_gagal_menembus_f1-qHAz_large.jpg
Max Verstappen Ngaku Bakal Jadi Pembalap MotoGP jika Gagal Tembus F1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/37/3182233/terjangan_badai_tropis_mengancam_pelaksanaan_f1_gp_brasil_2025-ef7u_large.jpg
Badai Tropis Ancam Sprint Race dan Kualifikasi F1 GP Brasil 2025!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement