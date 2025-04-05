Hasil Latihan Bebas 3 F1 GP Jepang 2025: Lando Norris Tercepat Lagi, Asapi Rekan Setim dan George Russell

Simak hasil latihan bebas 3 F1 GP Jepang 2025 di mana Lando Norris lagi-lagi jadi yang tercepat (Foto: X/@McLarenF1)

SUZUKA – Hasil latihan bebas 3 F1 GP Jepang 2025 sudah diketahui. Lando Norris tampil sebagai yang tercepat di Sirkuit Internasional Suzuka, Suzuka, Sabtu (5/4/2025) pagi WIB, dengan 1 menit 27,965 detik.

Pembalap tim McLaren F1 Team itu sukses mengungguli Oscar Piastri dan George Russell. Sementara, Max Verstappen duduk di posisi lima.

Jalannya Sesi

Ini merupakan kesempatan terakhir setiap tim dan pembalap untuk menemukan setelan terbaik jelang kualifikasi. Tidak heran mereka langsung tancap gas begitu lampu hijau dinyalakan di ujung pit.

Namun, baru tujuh menit, sesi sempat dihentikan karena rumput di pinggir lintasan lagi-lagi terbakar. Setelah 10 menit berlalu, FP3 dilanjutkan dan Verstappen naik ke posisi teratas.

Charles Leclerc sempat jadi yang tercepat dengan 1 menit 29,107 detik. Namun, Oscar Piastri naik jadi yang teratas sebelum digusur George Russell dengan 1 menit 28,385 detik.