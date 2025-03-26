Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Drawing Badminton Asia Championships 2025: Putri KW dan Dejan/Fadia Jumpa Lawan Kuat

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |17:40 WIB
Hasil Drawing Badminton Asia Championships 2025: Putri KW dan Dejan/Fadia Jumpa Lawan Kuat
Simak hasil drawing Badminton Asia Championships 2025 untuk wakil-wakil Indonesia termasuk Putri KW (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL drawing Badminton Asia Championships 2025 sudah diketahui. Sejumlah wakil Indonesia akan menghadapi wakil berat di babak pertama turnamen bergengsi tersebut.

Turnamen itu akan dihelat di Ningbo, China, pada 8-13 April 2025. Indonesia mengirim 19 wakil untuk beraksi di ajang bergengsi se-Asia tersebut.

1. Berat

Ilustrasi bulu tangkis Shutterstock

Berdasarkan hasil undian, Chico Aura Dwi Wardoyo akan menghadapi lawan berat di babak pertama, yakni Loh Kean Yew asal Singapura. Jonatan Christie juga akan menghadapi tunggal putra kuat dari Jepang, Koki Watanabe.

Lawan sengit juga dihadapi Putri Kusuma Wardani di sektor tunggal putri. Ia melawan unggulan pertama, yakni Wang Zhi Yi asal China. Ester Nurumi Tri Wardoyo melawan pemain kuat lainnya, yakni Pusarla V.Sindhu asal India.

Sementara Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi peringkat pertama dari babak kualifikasi Grup D. Situasi yang sama juga didapat Komang Ayu Cahya Dewi yang akan melawan peringkat satu babak kualifikasi Grup A.

2. Ganda

Di sektor ganda putra, bisa dibilang, wakil Indonesia tidak menghadapi lawan yang begitu kuat. Seharusnya, mereka dapat melewati rintangan pertama dengan baik.

Lalu di sektor ganda putri, Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti akan melawan Yeung Nga Ting/Yeung Pui Lam asal Hong Kong. Siti Sarah Azzahra/Agnia Sri Rahayu melawan Hsu Yin-Hui/Lin Jhih Yun asal Taiwan.

Kemudian Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi hadapi Go Pei Kee/Teoh Mei Xing (Malaysia). Lantas, Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allessya Rose Vs Li Yi Jing/Luo Xu Min asal China.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
