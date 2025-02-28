Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Daftar Pemain Indonesia di di Badminton Asia Championships 2025 Tahap Pertama: Ada 11 Wakil Tanah Air!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |19:47 WIB
Daftar Pemain Indonesia di di Badminton Asia Championships 2025 Tahap Pertama: Ada 11 Wakil Tanah Air!
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PBSI akhirnya mengumumkan siapa saja pemain Indonesia yang bakal main di Badminton Asia Championship 2025. Daftar pemain yang dirilis berdasarkan undangan tahap pertama dan total ada 11 wakil Tanah Air yang menerima undangan tersebut.

Seperti ajang BWF World Championships, Badminton Asia Championships (BAC) juga menerapkan undangan bagi para pemain yang akan mentas. Para peserta yang berhak tampil adalah mereka yang memenuhi syarat ranking per 11 Februari 2025 untuk wilayah Asia.

1. 11 Wakil di Tahap Pertama

Pada tahap pertama ini, ditetapkan setiap negara berhak memiliki maksimal 4 wakil di setiap sektor jika keempat wakil tersebut ada di peringkat 16 besar. Sedangkan setiap negara berhak memiliki maksimal 2 wakil jika ada di posisi 32 besar, selebihnya di luar 32 besar masing-masing negara hanya satu.

Berdasarkan aturan tersebut, Indonesia memiliki wakil paling banyak di sektor ganda putra. Pasalnya ada empat pasangan yang berada di ranking 16 besar wilayah Asia dan keempatnya berhak lolos ke BAC 2025.

Keempat pasangan tersebut adalah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin, dan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana.

Sementara wakil yang paling sedikit di tahap pertama ini adalah ganda campuran. Hanya ada satu pasang ganda campuran karena setelah perombakan pasangan, ada satu pasangan saja di posisi 32 besar.

Anthony Sinisuka Ginting beraksi di China Open 2024 (Foto: PBSI)
Anthony Sinisuka Ginting beraksi di China Open 2024 (Foto: PBSI)

Satu wakil tersebut adalah Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari. Di luar itu, tak ada pasangan Indonesia lagi di posisi 32 besar, sehingga pada tahap pertama ini hanya berhak satu wakil saja.

Sedangkan untuk tiga sektor lainnya, masing-masing ada dua wakil. Yang paling menarik adalah PBSI memutuskan mengirim Siti Fadia Silva Ramadhanti berduet dengan Lanny Tria Mayasari ketimbang Apriyani Rahayu di sektor ganda putri.

 

