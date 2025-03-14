Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

PBVSI Panggil 15 Pemain Putra Timnas Voli Indonesia untuk Kejuaraan Dunia Voli U-21 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |01:36 WIB
PBVSI Panggil 15 Pemain Putra Timnas Voli Indonesia untuk Kejuaraan Dunia Voli U-21 2025
PBVSI memanggil 15 nama pemain Timnas Voli Putra Indonesia U-20 (Foto: Instagram/@avcvolley)
A
A
A

JAKARTA – PBVSI memanggil 15 pemain untuk Timnas Voli Putra Indonesia U-20 untuk menjalani pelatnas guna menghadapi Kejuaraan Dunia Voli U-21 2025. Ajang itu akan berlangsung di China, pada Agustus mendatang.

1. Kebutuhan

timnas voli putra indonesia u-20 foto pbvsi

Wakil Kabid Binpres PP PBVSI, Loudry Maspaitella mengatakan, 15 nama yang dipanggil berdasarkan kebutuhan tim voli putra. Sebagian besar pemain adalah yang tampil di Kejuaraan Asia U-20 2024 di Surabaya.

"Namun, ada yang baru juga. Pemain yang dipanggil ini merupakan pemain yang bermain di Proliga bersama Jakarta Garuda Jaya,” kata Loudry Maspaitella dalam keterangan resminya, Kamis (13/3/2025).

2. Pelatnas

Pelatnas Timnas Voli Indonesia U-21 berlangsung di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor. Pemusatan itu bakal dimulai Minggu 16 Maret 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/43/3188241/sabina_altynbekova-PJIp_large.jpg
Kisah Perjuangan Pevoli Muslim Supercantik Sabina Altynbekova Berkarier di Indonesia, Girang Bukan Main saat Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185591/yolla_yuliana-B24u_large.jpg
4 Atlet yang Ternyata Pernah Kepincut dengan Pevoli Supercantik Yolla Yuliana, Nomor 1 Pebulu Tangkis Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/43/3185173/salsabila_dara_putri-mCjf_large.jpg
5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Jadi Idola Kaum Adam, Nomor 1 Sampai Bikin Pesepakbola Kepincut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/43/3184620/wilda_siti_nurfadilah-J5St_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah Banting Setir Jadi Pelatih, Tangani Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184119/adinda_indah_permatasari-nBwF_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bidadari Timnas Voli Putri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184051/sabina_altynbekova-euWN_large.jpg
Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Supercantik yang Girang Mimpinya Main di Indonesia Bisa Terwujud
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement