PBVSI Panggil 15 Pemain Putra Timnas Voli Indonesia untuk Kejuaraan Dunia Voli U-21 2025

JAKARTA – PBVSI memanggil 15 pemain untuk Timnas Voli Putra Indonesia U-20 untuk menjalani pelatnas guna menghadapi Kejuaraan Dunia Voli U-21 2025. Ajang itu akan berlangsung di China, pada Agustus mendatang.

1. Kebutuhan

Wakil Kabid Binpres PP PBVSI, Loudry Maspaitella mengatakan, 15 nama yang dipanggil berdasarkan kebutuhan tim voli putra. Sebagian besar pemain adalah yang tampil di Kejuaraan Asia U-20 2024 di Surabaya.

"Namun, ada yang baru juga. Pemain yang dipanggil ini merupakan pemain yang bermain di Proliga bersama Jakarta Garuda Jaya,” kata Loudry Maspaitella dalam keterangan resminya, Kamis (13/3/2025).

2. Pelatnas

Pelatnas Timnas Voli Indonesia U-21 berlangsung di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor. Pemusatan itu bakal dimulai Minggu 16 Maret 2025.