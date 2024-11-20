Buka Kejurnas Merpati Putih Piala Pangkostrad 2024, Menpora Dito Ingin Pencak Silat Makin Berkembang

JAKARTA - Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Merpati Putih ke-7 Piala Pangkostrad 2024 resmi dibuka oleh Menpora RI Dito Ariotedjo didampingi Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letjen TNI Mohamad Hasan. Kerjunas Merpati Putih berlangsung di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Rabu (20/11/2024).

Letjen Mohamad Hasan juga menjadi Ketua Umum Perguruan Pencak Silat (PPS) Betako Merpati Putih. Selain itu pembukaan Kejurnas Merpati Putih ini dihadiri Ahli Waris Merpati Putih Nehemia Budi Setyawan.

Letjen Hasan mengungkapkan Kejurnas Merpati Putih ke-7 Piala Pangkostrad Tahun 2024 mengusung tema ‘Kepakkan Sayap Raih Prestasi Menuju Indonesia Emas’. Pangkostrad berharap kejuaraan ini tidak hanya melahirkan atlet Merpati Putih berprestasi di tingkat nasional maupun internasional, tetapi juga menginspirasi generasi muda untuk melestarikan pencak silat.

“Kejuaraan ini adalah wadah strategis untuk mempersiapkan atlet pencak silat nasional menuju panggung internasional dan mendukung visi Indonesia Emas 2045,” kata Letjen TNI Mohamad Hasan, dalam sambutannya, Rabu (20/11/2024).

Selain itu, Kejurnas ini bertujuan untuk memberikan ruang kepada atlet untuk meningkatkan keterampilan dan meningkat prestasi. Kejurnas ini diharapkan bisa menjadi jembatan atlet Merpati Putih di seluruh Indonesia untuk semakin meningkatkan prestasi di tingkat nasional dan internasional dan mempererat persaudaraan antar peserta.

Sementara itu, Dito mengapresiasi penyelenggaraan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Merpati Putih ini sebagai dedikasi dalam mengembangkan pencak silat di Indonesia. Menpora menyebut saat ini adalah momen keemasan bagi pencak silat berjaya, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"Saya ingin menyampaikan, saat ini adalah momen keemasan pencak silat, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Dengan kerja keras berbagai pihak, pencak silat berpotensi memberikan kontribusi besar dalam ajang internasional," kata Menpora Dito.