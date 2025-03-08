Viral Muka Bete Francesco Bagnaia Lihat Marc Marquez Menang di MotoGP Thailand 2025

Marc Marquez dan Francesco Bagnaia naik podium di MotoGP Thailand 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

MUKA bete Francesco Bagnaia lihat Marc Marquez menang di MotoGP Thailand 2025 langsung viral. Ia tampak tidak senang dengan kemenangan yang diraih rekan setimnya tersebut.

Marquez tampil brilian sepanjang seri perdana MotoGP 2025 yang digelar di Sirkuit Internasional Buriram, Buriram, Thailand, 28 Februari hingga 2 Maret. Ia merebut posisi terdepan saat kualifikasi serta memenangi Sprint Race dan balapan utama.

1. Bete

Marc Marquez dan Francesco Bagnaia (Foto: Youtube/MotoGP)

Hal itu jelas membuat Bagnaia bete. Ekspresi tidak senangnya terlihat jelas dalam video parc ferme yang diunggah kanal Youtube resmi MotoGP.

"Dia (Marquez) bermain-main dengan kami sepanjang balapan. Dia lebih cepat daripada kami, saya tidak tahu kenapa," kata Bagnaia sembari memasang wajah masam dalam potongan video itu, dikutip Sabtu (8/3/2025).

"Selamat Marc. Kamu bermain-main dengan kami, sial," ucapnya kepada Marquez, yang dihiasi dengan senyum kecut.

"Tidak-tidak, kamu akan lihat alasannya nanti," respons sang pemenang.