Perasaan Apriyani Rahayu Usai Lolos Perempatfinal Orleans Masters 2025: Bersyukur Sekaligus Senang

ORLEANS – Pebulutangkis ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu mengaku senang berhasil lolos ke perempatfinal Orleans Masters 2025. Apriyani bersama partner-nya, Siti Fadia Silva Ramadhanti pun bersyukur karena mampu bersaing kembali dalam perebutan gelar juara.

Apriyani/Fadia lolos ke perempatfinal Orleans Masters 2025 usai menang atas wakil Denmark, Julie Finne-Ipsen/Mai Surrow di babak 16 besar dengan skor 21-18 dan 21-19. Pertandingan tersebut digelar di Palais des Sports, Orleans, Prancis, Kamis (6/3/2025) malam WIB.

1. Bersyukur

Apriyani mengaku sangat senang langkahnya bersama Fadia terus berlanjut dalam Orleans Masters 2025. Hasil itu berkat kerja keras mereka dalam persiapan yang tidak main-main.

"Alhamdulillah saya merasa bersyukur dengan proses yang dilewati, step by step nya. Senang dengan semua yang sudah dijalani, setelah vakum dan sekarang bisa kembali lagi pelan-pelan," kata Apriyani dalam keterangannya, dikutip Jumat (7/3/2025).

"Cukup kangen dengan tegang-tegangnya pertandingan, berjuangnya, persiapannya dan bagaimana mengatasi semua situasi di lapangan," tambahnya.

2. Siap Hadapi Perempatfinal

Atlet berusia 26 tahun itu pun menjadikan hasil 16 besar sebagai lecutannya menatap laga perempatfinal. Pasalnya, mereka akan berjumpa lawan berat, yakni Korea Selatan Baek Ha-na/Lee So-hee.