Tak Ditemani Herry IP di All England 2025, Aaron Chia/Soh Wooi Yik Kecewa Berat

KUALA LUMPUR - Kehadiran pelatih ganda putra Malaysia, Herry Iman Pierngadi sangat dibutuhkan oleh anak buahnya, Aaron Chia/Soh Wooi Yik di All England 2025. Karena itu, Aaron/Soh kecewa karena masalah visa membuat pria yang akrab disapa Herry IP itu tak bisa mendampangi mereka.

Herry IP diketahui tidak akan mendampingi anak asuhnya di All England 2025 yang akan berlangsung pada 11-16 Maret 2025. Pelatih berjuluk Naga Api itu terpaksa harus absen karena masalah keterlambatan visa.

1. Kehadiran Herry IP Dibutuhkan

Aaron Chia pun cukup kecewa dengan kabar tersebut. Sebab, kehadiran Herry IP di pinggir lapangan akan sangat berharga bagi mereka dalam berjuang meraih hasil terbaik di All England 2025.

Aaron Chia berharap masalah visa Herry IP bisa cepat terselesaikan. Karena dengan begitu, Naga Api bisa mendampingi anak asuhnya di turnamen World Tour yang ada lainnya.

Herry IP. Bagas Abdiel

"Kehadiran Coach Herry di All England akan sangat berharga, dan kami berharap masalah visanya bisa segera terselesaikan," kata Aaron Chia, dilansir dari News Straits Times, Rabu (5/3/2025).

Aaron Chia mengatakan dirinya dan Soh Wooi Yik sangat ingin merasakan sensasi didampingi Herry IP dari pinggir lapangan. Mereka pun berharap Herry IP bisa mendampingi di Badminton Asia Championships 2025.

"Dia sangat berpengalaman, dan kami berharap bisa segera mendapat bimbingannya saat bertanding. Semoga dia bisa bersama kami di Kejuaraan Asia (di Ningbo, China, pada 8-13 April),” ujar Aaron Chia.