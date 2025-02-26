Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Absen Dampingi, Herry IP Bicara soal Peluang Ganda Putra Andalan Malaysia di All England 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |19:05 WIB
Absen Dampingi, Herry IP Bicara soal Peluang Ganda Putra Andalan Malaysia di All England 2025
Herry Iman Pierngadi kini latih ganda putra Malaysia. (Foto: BA Malaysia)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Pelatih ganda putra Malaysia, Herry Iman Pierngadi, berbicara soal peluang ganda putra Malaysia di All England 2025. Dia optimistis Aaron Chia cs berbicara banyak di ajang itu.

Herry IP sendiri dipastikan absen mengawal anak asuhnya di All England 2025. Namun begitu, dia optimistis dengan kiprah pemainnya di turnamen berlevel Super 1000 tersebut.

Herry IP

1. Jadi Pelatih Ganda Putra Malaysia

Herry IP sudah menjalani tugasnya sebagai pelatih ganda putra Malaysia sejak awal Februari 2025. Dia sejatinya akan memulai debut mengawal anak asuhnya di All England 2025 dan turnamen Eropa lainnya.

Tapi sayang, Herry IP harus menunda debutnya. Sebab, pelatih berjuluk Naga Api itu terkendala masalah visa. Alhasil, dia akan memberi arahan kepada Aaron Chia/Soh Wooi Yik cs dari jarak jauh.

2. Optimistis

Meski begitu, Herry IP percaya diri Aaron Chia/Soh Wooi Yik bisa mengukir hasil manis di All England 2025. Tapi, eks pelatih Pelatnas PBSI Cipayung itu mengakui kalau anak asuhnya itu belum sepenuhnya beradaptasi dengan pola permainan yang diterapkan.

“Saya tetap optimistis bahwa Aaron-Wooi Yik memiliki peluang untuk menang meskipun saya tidak bisa menemani mereka,” kata Herry IP, dilansir dari News Straits Times, Rabu (26/2/2025).

"Mereka belum sepenuhnya beradaptasi dengan perubahan dalam program latihan, tetapi mereka semakin membaik,” sambung dia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/40/3123601/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-rl6o_large.jpg
Kisah Leo Rolly/Bagas Maulana yang Gagal Lanjutkan Tradisi Juara Ganda Putra Indonesia di All England
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/40/3123748/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-KLfY_large.jpg
Update Ranking BWF Kelar All England 2025: Leo Rolly/Bagas Maulana Melesat Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/40/3123718/an_se_young-7TE2_large.jpg
Kisah An Se Young, Bocah Korsel yang Akui Dirinya sebagai Ratu Bulutangkis Dunia Usai Juara All England 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/40/3123327/leo_rolly_carnando_dan_bagas_maulana-H1XV_large.jpg
Indonesia 0 Gelar di All England 2025, PBSI Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/40/3123272/kim_won_ho_dan_seo_seung_jae_juara_all_england_2025-PkWd_large.jpg
2 Negara Peraih Gelar Juara Terbanyak di All England 2025, Nomor 1 Bikin Indonesia Meringis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/40/3123221/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-Hrxl_large.jpg
Alasan Leo Rolly/Bagas Maulana Gagal Kalahkan Wakil Korea Selatan di Final All England 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement