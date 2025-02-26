Absen Dampingi, Herry IP Bicara soal Peluang Ganda Putra Andalan Malaysia di All England 2025

KUALA LUMPUR – Pelatih ganda putra Malaysia, Herry Iman Pierngadi, berbicara soal peluang ganda putra Malaysia di All England 2025. Dia optimistis Aaron Chia cs berbicara banyak di ajang itu.

Herry IP sendiri dipastikan absen mengawal anak asuhnya di All England 2025. Namun begitu, dia optimistis dengan kiprah pemainnya di turnamen berlevel Super 1000 tersebut.

1. Jadi Pelatih Ganda Putra Malaysia

Herry IP sudah menjalani tugasnya sebagai pelatih ganda putra Malaysia sejak awal Februari 2025. Dia sejatinya akan memulai debut mengawal anak asuhnya di All England 2025 dan turnamen Eropa lainnya.

Tapi sayang, Herry IP harus menunda debutnya. Sebab, pelatih berjuluk Naga Api itu terkendala masalah visa. Alhasil, dia akan memberi arahan kepada Aaron Chia/Soh Wooi Yik cs dari jarak jauh.

2. Optimistis

Meski begitu, Herry IP percaya diri Aaron Chia/Soh Wooi Yik bisa mengukir hasil manis di All England 2025. Tapi, eks pelatih Pelatnas PBSI Cipayung itu mengakui kalau anak asuhnya itu belum sepenuhnya beradaptasi dengan pola permainan yang diterapkan.

“Saya tetap optimistis bahwa Aaron-Wooi Yik memiliki peluang untuk menang meskipun saya tidak bisa menemani mereka,” kata Herry IP, dilansir dari News Straits Times, Rabu (26/2/2025).

"Mereka belum sepenuhnya beradaptasi dengan perubahan dalam program latihan, tetapi mereka semakin membaik,” sambung dia.