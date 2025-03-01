Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Ungkap Alasan Tak Terlalu Ngegas saat Menangi Sprint Race MotoGP Thailand 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |21:29 WIB
Marc Marquez Ungkap Alasan Tak Terlalu <i>Ngegas</i> saat Menangi Sprint Race MotoGP Thailand 2025
Marc Marquez tak terlalu ngegas saat memenangi Sprint Race MotoGP Thailand 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)
A
A
A

BURIRAM – Marc Marquez ternyata tidak terlalu tancap gas saat memenangi Sprint Race MotoGP Thailand 2025. Pembalap tim Ducati Lenovo itu punya alasan tersendiri.

Marquez tampil dominan di Sirkuit Internasional Buriram, Buriram, Thailand, Sabtu (1/3/2025) siang WIB. Ia sukses meraih pole position di kualifikasi, lalu memenangi Sprint Race dengan memimpin sejak start sampai finis.

1. Selisih

Marc Marquez memimpin Sprint Race MotoGP Thailand 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)
Marc Marquez memimpin Sprint Race MotoGP Thailand 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Sempat melesat jauh usai start, Marquez justru terlihat melambat di pertengahan hingga akhir. Selisihnya dengan sang adik, Alex Marquez, di posisi dua pun terjaga di rentang 1 detik.

Usai Sprint Race, Marquez mengaku sengaja tidak terlalu ngegas di Sprint Race perdana musim ini. Ia sudah banyak belajar dari kesalahan di masa lalu.

“Terkadang, ketika Anda mendorong hingga 100%, Anda bisa mulai membuat sejumlah kesalahan. Saya berusaha untuk menjaga jarak dengan pembalap di posisi dua,” kata Marquez, dilansir dari Motorsport, Sabtu (1/3/2025).

“Saya memahami selama di MotoGP, tidak masalah jika Anda menang dengan jarak hanya 1 atau 3 detik. Hari ini, saya berusaha untuk memahami apa yang dibutuhkan besok untuk menang balapan,” imbuh pria berusia 32 tahun itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188007/fabio_quartararo-5YQu_large.jpg
Kesabaran Yamaha Mulai Menipis, Fabio Quartararo Kena Semprot Usai Kritik Pengembangan Mesin V4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3187996/marc_marquez-6dob_large.jpg
Andai Tak Cedera Parah, Bos Honda Yakin Marc Marquez Jadi Juara Dunia MotoGP 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188006/marc_marquez_dan_alex_marquez-L421_large.jpg
Marc Marquez Sebut Lebih Penting Bahagiakan Adik daripada Gelar Juara, Mengalah di MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187759/valentino_rossi_vs_marc_marquez-l6dy_large.jpg
Marc Marquez Ingin Akhiri Permusuhan dengan Valentino Rossi: Sulit Hidup dengan Dendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187711/valentino_rossi-rk4c_large.jpg
Kisah Unik Valentino Rossi yang Berencana Bikin Serial TV Perjalanan Karier di MotoGP, Ingin Brad Pitt Jadi Pemeran Utama!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/38/3187515/alex_marquez_pernah_merasakan_betapa_sulitnya_menghadapi_marc_marquez_saat_jadi_rekan_setim_pada_motogp_2024-Z7Jn_large.jpg
Menderita Gara-Gara Marc Marquez Bikin Alex Marquez Menggila di MotoGP 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement