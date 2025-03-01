Marc Marquez Ungkap Alasan Tak Terlalu Ngegas saat Menangi Sprint Race MotoGP Thailand 2025

BURIRAM – Marc Marquez ternyata tidak terlalu tancap gas saat memenangi Sprint Race MotoGP Thailand 2025. Pembalap tim Ducati Lenovo itu punya alasan tersendiri.

Marquez tampil dominan di Sirkuit Internasional Buriram, Buriram, Thailand, Sabtu (1/3/2025) siang WIB. Ia sukses meraih pole position di kualifikasi, lalu memenangi Sprint Race dengan memimpin sejak start sampai finis.

1. Selisih

Marc Marquez memimpin Sprint Race MotoGP Thailand 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Sempat melesat jauh usai start, Marquez justru terlihat melambat di pertengahan hingga akhir. Selisihnya dengan sang adik, Alex Marquez, di posisi dua pun terjaga di rentang 1 detik.

Usai Sprint Race, Marquez mengaku sengaja tidak terlalu ngegas di Sprint Race perdana musim ini. Ia sudah banyak belajar dari kesalahan di masa lalu.

“Terkadang, ketika Anda mendorong hingga 100%, Anda bisa mulai membuat sejumlah kesalahan. Saya berusaha untuk menjaga jarak dengan pembalap di posisi dua,” kata Marquez, dilansir dari Motorsport, Sabtu (1/3/2025).

“Saya memahami selama di MotoGP, tidak masalah jika Anda menang dengan jarak hanya 1 atau 3 detik. Hari ini, saya berusaha untuk memahami apa yang dibutuhkan besok untuk menang balapan,” imbuh pria berusia 32 tahun itu.