HOME SPORTS SPORT LAIN

Respons Dwiki Eka Ramadhan Jadi Pembawa Bendera Indonesia di Upacara Pembukaan Asian Winter Games Harbin 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |14:13 WIB
Respons Dwiki Eka Ramadhan Jadi Pembawa Bendera Indonesia di Upacara Pembukaan Asian Winter Games Harbin 2025
Dwiki Eka Ramadhan bangga jadi flag bearer Indonesia di Upacara Pembukaan Asian Winter Games Harbin 2025 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

HARBIN Dwiki Eka Ramadhan ditunjuk menjadi pembawa bendera Indonesia di Upacara Pembukaan Asian Winter Games Harbin 2025. Atlet ice dancing itu mengaku bangga mendapat kehormatan tersebut.

Dwiki akan memimpin kontingen Indonesia dalam parade yang diikuti oleh lebih dari 1.500 atlet dari 34 negara di Asia. Tim Indonesia akan turun di tiga nomor pertandingan dari dua disiplin satu cabang olahraga dalam ajang Asian Winter Games Harbin 2025.

1. Kedua

Dwiki Eka Ramadhan (Foto: NOC Indonesia)
Dwiki Eka Ramadhan (Foto: NOC Indonesia)

Bagi Dwiki, Harbin merupakan penampilan keduanya di Asian Winter Games. Sebelumnya, ia juga tampil di Asian Winter Games Sapporo 2017 yang merupakan debut Tim Indonesia di multievent olahraga musim dingin terbesar di Asia. 

"Di Sapporo saya tidak ikut opening ceremony-nya, karena jadwal pertandingannya di paling akhir. Sekarang di Harbin saya mendapatkan sebuah kehormatan bisa mewakili Indonesia menjadi pembawa bendera di multievent sport Asia," ujar Dwiki dalam keterangan resmi NOC Indonesia, Jumat (7/2/2025).

2. Motivasi Tambahan

Selain kesempatan istimewa, Dwiki mengungkapkan ini menjadi motivasi tambahan untuk memberikan yang terbaik dalam pertandingan nanti. Opening Ceremony akan digelar di Harbin International Convention Exhibition and Sports Centre, Harbin, China, pada Jumat (7/2/2025). 

"Tentu rasanya senang sekali. Menurut saya bakal magical. Saya yang pegang bendera Merah Putih mewakili jutaan orang Indonesia. Bangga banget. Just make sure everything going well, apa pun yang diarahkan sama mereka ikuti saja," lanjut Dwiki.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
