HOME SPORTS BASKET

Miami Heat Akhirnya Lepas Jimmy Butler ke Golden State Warriors, Stephen Curry Ikut Senang?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 06 Februari 2025 |09:59 WIB
Miami Heat Akhirnya Lepas Jimmy Butler ke Golden State Warriors, Stephen Curry Ikut Senang?
Pemain Miami Heat, Jimmy Butler. (Foto: Instagram/jimmybutler)
A
A
A

MIAMI Heat dipastikan melepas Jimmy Butler ke Golden State Warriors dalam pertukaran pemain yang melibatkan lima tim. Kehadiran Butler pun dinilai akan membuat Stephen Curry cs senang, karena dapat menjadi bala bantuan untuk bersaing dan mengejar trofi juara NBA 2024-2025.

Drama perpindahan Butler akhirnya telah berakhir. Setelah sempat dikabarkan bakal bergabung Los Angeles (LA) Lakers, kini Butler justru dikabarkan sudah sepakat bermain untuk Warriors.

1. Pernah Tolak Warriors

Sebelumnya, Butler sempat menolak bergabung ke Warriors. Ia bahkan mengancam Heat untuk tidak akan memperpanjang kontraknya di Warriors.

Kendati demikian, kini Butler justru sepakat untuk bergabung dan membela Warriors. Menurut laporan dari Bleacher Report, setidaknya Butler sepakat perpanjang kontrak selama dua tahun, yakni hingga musim 2026-2027 mendatang.

Jimmy Butler
Jimmy Butler

“Miami Heat dilaporkan telah menukarnya dengan Golden State Warriors sebagai bagian dari kesepakatan lima tim, dengan Warriors menyerahkan Andrew Wiggins, Dennis Schröder, Lindy Watters III, Kyle Anderson dan pilihan putaran pertama yang dilindungi, menurut Shams Charania dari ESPN. Namun, banyak pemain yang disebutkan di atas tidak akan menuju Miami,” bunyi laporan dar Bleach Report, Kamis (6/2/2025).

2. Harapan Baru untuk Golden State Warriors

Kehadiran Jimmy Butler dinilai bisa membangkitkan Golden State Warriors dalam perebutan gelar juara NBA 2024-2025. Kehadiran Butler pun dirasa bakal disambut baik oleh bintang-bintang Warriors seperti Stephen Curry hingga Draymond Green.

Alasannya Jimmy Butler bisa begitu penting untuk Warriors karena tim tersebut membutuhkan opsi kedua di lini serang, tepat di belakang Curry. Kemampuan Butler dinilai lebih dari mampu memenuhi kebutuhan itu.

 

Halaman:
1 2
