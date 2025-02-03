Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

NBA 2024-2025: Pesan Menyentuh Luka Doncic untuk Fans Dallas Mavericks Usai Pertukaran Mengejutkan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 03 Februari 2025 |14:15 WIB
NBA 2024-2025: Pesan Menyentuh Luka Doncic untuk Fans Dallas Mavericks Usai Pertukaran Mengejutkan
Luka Doncic menulis pesan menyentuh untuk penggemar Dallas Mavericks (Foto: Instagram/@lukadoncic)
A
A
A

LUKA Doncic menulis sebuah pesan menyentuh untuk fans Dallas Mavericks usai menjalani pertukaran dengan penggawa LA Lakers Anthony Davis. Ia mengaku berat untuk meninggalkan rumahnya.

Jagat bola basket Amerika Serikat (AS) heboh dengan kabar pertukaran Doncic dengan Davis. Pasalnya, perpindahan pemain di tengah musim NBA bukan sesuatu yang lazim.

1. Dadakan

LUKA DONCIC

Pertukaran pemain itu juga bisa dibilang dadakan. Bahkan, para pemain yang terlibat hingga petinggi kedua klub, baru mengetahuinya dari media.

Tidak heran bila penggemar Mavericks begitu terperanjat. Sebab, Doncic terhitung loyal dan tidak pernah meminta untuk pergi.

2. Pesan Menyentuh

Kendati begitu, pria asal Slovenia tersebut tetap mengucapkan salam perpisahan yang menyentuh untuk para penggemar Mavericks. Eks penggawa Real Madrid itu merasa berat meninggalkan kota yang sudah dianggapnya sebagai rumah kedua.

“Tujuh tahun lalu saya datang ke sini sebagai seorang remaja yang mengejar impian untuk bermain basket di level tertinggi. Saya pikir saya akan menghabiskan karier saya di sini dan saya sangat ingin memberikan titel juara,” kata Doncic dalam surat tersebut, dikutip dari akun X-nya @luka7doncic, Senin (3/2/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/36/3149512/oklahoma_city_thunder_juara_nba_2025-UScZ_large.jpg
Hasil Final NBA 2025: Oklahoma City Thunder Juara, Usai Bungkam Indiana Pacers!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/36/3148872/pacers_indiana_vs_oklahoma_city_thunder-dbZF_large.jpg
Hasil Indiana Pacers vs Oklahoma City Thunder di NBA Finals 2024-2025: Pascal Siakam Cs Menang, Penentuan Juara di Gim Terakhir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/36/3147343/oklahoma_city_thunder_vs_indiana_pacers-PiGs_large.jpg
Oklahoma City Thunder vs Indiana Pacers, Ratusan Penggemar Nobar Final NBA 2025 di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/36/3146189/legenda_basket_nba_akan_menghadiri_nba_rising_stars_invitational-dn5Q_large.jpg
Legenda Basket Yao Ming Bakal Hadiri NBA Rising Stars Invitational
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/36/3140430/lebron_james_vs_stephen_curry-5XVT_large.jpg
Adu Bayaran Termahal Lebron James dengan Stephen Curry 2025, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/36/3127845/lebron_james-GMUK_large.jpg
4 Pebasket Terkaya di Dunia, Nomor 1 Tembus Rp9,93 Triliun!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement