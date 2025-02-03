NBA 2024-2025: Pesan Menyentuh Luka Doncic untuk Fans Dallas Mavericks Usai Pertukaran Mengejutkan

LUKA Doncic menulis sebuah pesan menyentuh untuk fans Dallas Mavericks usai menjalani pertukaran dengan penggawa LA Lakers Anthony Davis. Ia mengaku berat untuk meninggalkan rumahnya.

Jagat bola basket Amerika Serikat (AS) heboh dengan kabar pertukaran Doncic dengan Davis. Pasalnya, perpindahan pemain di tengah musim NBA bukan sesuatu yang lazim.

1. Dadakan

Pertukaran pemain itu juga bisa dibilang dadakan. Bahkan, para pemain yang terlibat hingga petinggi kedua klub, baru mengetahuinya dari media.

Tidak heran bila penggemar Mavericks begitu terperanjat. Sebab, Doncic terhitung loyal dan tidak pernah meminta untuk pergi.

2. Pesan Menyentuh

Kendati begitu, pria asal Slovenia tersebut tetap mengucapkan salam perpisahan yang menyentuh untuk para penggemar Mavericks. Eks penggawa Real Madrid itu merasa berat meninggalkan kota yang sudah dianggapnya sebagai rumah kedua.

“Tujuh tahun lalu saya datang ke sini sebagai seorang remaja yang mengejar impian untuk bermain basket di level tertinggi. Saya pikir saya akan menghabiskan karier saya di sini dan saya sangat ingin memberikan titel juara,” kata Doncic dalam surat tersebut, dikutip dari akun X-nya @luka7doncic, Senin (3/2/2025).