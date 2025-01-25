Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gara-Gara 2 Momen Spesial Ini, Fajar/Rian Jadi Punya Motivasi Lebih di Indonesia Masters 2025

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |12:05 WIB
Gara-Gara 2 Momen Spesial Ini, Fajar/Rian Jadi Punya Motivasi Lebih di Indonesia Masters 2025
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kala berlaga. (Foto: PBSI)
JAKARTA – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, memiliki motivasi lebih kala tampil di Indonesia Masters 2025. Penyebabnya, mereka punya 2 momen spesial pada pekan ini yang bertepatan dengan Indonesia Masters 2025.

Momen spesial itu pertama adalah istri Rian, yakni Ribka Sugiarto, baru saja berulang tahun. Sementara Fajar, dia baru saja merayakan wisuda gelar S2.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

1. Fajar/Rian Ada Motivasi Lebih Jelang Laga Semifinal

Fajar/Rian saat ini telah menapakkan kaki ke babak semifinal Indonesia Masters 2025. Pada babak perempatfinal, mereka sukses mengalahkan wakil China, Xie Hao Nan/Zeng Wei Han dengan skor 21-16 dan 21-17.

Pada pekan ini, kedua pemain merasakan momen spesial yang membuat mereka ingin menjadikan Indonesia Masters 2025 sebagai kado. Terlebih bagi Rian, di mana sang istri merayakan ulang tahun pada Rabu 22 Januari 2025.

"Menjadikan motivasi ya apalagi istri kemarin ulang tahun jadi pengen ngasih kado yang terbaik buat pertandingan ini," ucap Rian dalam konferensi pers usai laga semifinal, dikutip Sabtu (25/1/2025).

Pada hari yang sama yakni Rabu lalu, Fajar juga memiliki acara istimewa yakni wisuda gelar S2. Ia bahkan tidak bisa menghadiri acara tersebut karena masih harus fokus untuk menghadapi Indonesia Masters 2025.

"Memang kemarin hari Rabu ada wisuda dan saya memutuskan buat enggak bisa hadir karena meskipun tidak ada match di babak kedua ya, tapi harus latihan ya dan pelatih juga harus latihan karena buat kondisi juga buat next match-nya gitu," kata Fajar.

"Jadi buat menaruh motivasi pasti ya, di samping harus juara juga harus lanjut terus berkarier dalam bidang apa pun," lanjutnya.

 

