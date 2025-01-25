Reaksi Emosional Lisa Ayu Kusumawati Usai Lolos ke Semifinal Indonesia Masters 2025: Saya Terharu

REAKSI penuh emosional dirasakan Lisa Ayu Kusumawati usai sukses melangkah ke semifinal Indonesia Masters 2025. Dia merasa begitu terharu.

Diketahui, Lisa Ayu melenggang ke semifinal Indonesia Masters 2025 lewat duetnya dengan Rinov Rivaldy. Mereka tampil moncer sejauh ini di ajang bulu tangkis bergengsi dengan level Super 500 itu.

1. Rinov/Lisa Melesat ke Semifinal

Ya, ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Lisa Ayu Kusumawati, sukses melangkahkan kaki ke semifinal Indonesia Masters 2025. Kepastian itu didapat Rinov/Lisa usai menaklukkan wakil Malaysia, Hoo Pang Ron/Cheng Su Yin, di babak perempatfinal.

Main di di Istora Senayan, Jumat 24 Januari 2025, Rinov/Lisa menang dalam pertarungan tiga gim. Laga berakhir dengan skor 21-23, 21-11, dan 21-19.

2. Lisa Ayu Begitu Emosional

Kemenangan ini membuat Lisa begitu emosional seusai laga. Ia mengaku terharu karena akhirnya bisa menginjakkan kaki lagi di babak semifinal.

"(Saya emosional) karena flashback saya belum ada prestasi apapun," ungkap Lisa kepada awak media dalam konferensi pers seusai laga.

"Saya senang sekali bisa ke semifinal, jadi sedih dan terharu," tambah mantan partner Rehan Naufal Kusharjanto itu.

Ini menjadi turnamen kedua bagi Rinov/Lisa sejak dipasangkan pada tahun ini. Sebelumnya, mereka menjalani debut di India Open 2025 dan terhenti di babak 32 besar.

"Alhamdulillah mengatasi tantangan tanpa cedera dan kendala. Senang banget untuk pertama kali ke semifinal Super 500," jelas Lisa.

"Untuk Rinov makasih sudah kerja keras untuk cover saya" tambahnya.