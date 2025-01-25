Link Live Streaming Semifinal Indonesia Masters 2025: 3 Wakil Indonesia Siap Beraksi, Klik di Sini!

LINK live streaming semifinal Indonesia Masters 2025 akan diulas dalam artikel ini. Aksi tiga wakil Indonesia, termasuk Jonatan Christie, yang siap bersaksi rebut tiket final ini dapat dikaksikan secara live streaming di RCTI+ pada hari ini.

Indonesia memiliki tiga wakil di babak semifinal Indonesia Masters 2025. Selain Jonatan Christie, ada duet baru Rinov Rivaldy/Lisa Ayu Kusumawati dan juga Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang siap berjuang hari ini menembus babak final.

1. Lawan Berat Menanti Wakil Indonesia

Di babak semifinal, lawan-lawan berat siap menanti 3 wakil Indonesia. Jonatan Christie sendiri akan dihadapkan dengan tunggal putra Taiwan, Wang Tzu Wei. Diketahui, pertemuan keduanya kerap berlangsung sengit hingga head-to-head tercatat 9:8.

Kemudian, duet baru Rinov/Lisa akan melawan ganda campuran Jepang, yakni Hiroki Midorikawa/Natsu Saito. Mereka mesti waspada karena Hiroki/Natsu tampil apik sejauh ini.

Hiroki/Natsu bahkan kalahkan unggulan kedua asal Malaysia, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jamie, di perempatfinal. Mereka menang dengan skor 21-15 dan 21-9.

Selanjutnya, Fajar/Rian akan melawan ganda putra Thailand, Kittinupong Kedren/Dechapol Puavaranukroh. Fajar/Rian sendiri sudah pernah berhadapan dengan Kittinupong/Dechapol pada India Open 2025 yang digelar pada akhir pekan lalu.

Hasilnya, duel di babak 16 besar itu berakhir memilukan untuk Fajar/Rian. Mereka kalah usai bertarung rubber game dengan skor 22-24, 21-16, dan 16-21. Tak ayal, ganda putra andalan Indonesia itu harus lebih waspada.