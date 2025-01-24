Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Indonesia Womens Open 2025 Resmi Bergulir Hari Ini, 120 Pegolf Siap Unjuk Kualitas

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |07:39 WIB
Indonesia Womens Open 2025 Resmi Bergulir Hari Ini, 120 Pegolf Siap Unjuk Kualitas
Indonesia Womens Open 2025 resmi bergulir hari ini (Foto: IWO 2025)
A
A
A

JAKARTA - Turnamen bergengsi Indonesia Womens Open 2025 resmi bergulir sejak 24-26 Januari. Ajang itu berlangsung di Damai Indah Golf-Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan.

1. Pegolf Berpengalaman

Aihi Takano dapat apresiasi Istimewa

Turnamen yang diselenggarakan oleh Asian Golf Leaders Forum (AGLF) ini akan menghadirkan para pegolf wanita berpengalaman. Ajang itu turnamen ladies pertama Indonesia yang memiliki bobot poin untuk Rolex Women’s World Ranking.

Indonesia Women’s Open 2025, yang merupakan co-sanction antara Persatuan Golf Indonesia (PGI) dan Korean Ladies Professional Golf Association, menampilkan sebanyak 120 pegolf wanita se-Asia Pasifik. Mereka akan bertanding di lapangan golf karya Jack Nicklaus untuk memperebutkan hadiah total US$300,000.

Sebatas informasi, Eri Okayama (JPN), Jaravee Boonchant (THA), dan Dottie Ardina (PHI) adalah para pegolf yang menjadi sorotan dalam Indonesia Women’s Open. Ketiganya tercatat memiliki peringkat dunia tinggi dibandingkan para peserta lainnya.

Okayama berstatus pegolf No. 182 Dunia. Pegolf berusia 28 tahun tersebut telah mengoleksi 2 gelar juara(2018 & 2021) Japan LPGA (Ladies Professional Golf Association) dan 2 titel (2015 & 2024) STEPUP (JLPGA developmental tour. Sementara itu, Jaravee yang merupakan pemain No. 226 Dunia, pernah menjuarai Epson Tour Championship 2022 (Futures Tour, kini Epson Tour) dan kini berstatus pemain LPGA dan bermain di Epson Tour.

Kalau Dottie, merupakan pegolf No. 270 Dunia. Pegolf  Filipina itu mantan pegolf LPGA yang kini bermain di Epson Tour (LPGA development tour) dan telah meraih 1 kali gelar juara di Epson Tour (2022).

“Saya sangat tersanjung dengan sambutan hangat di Indonesia Women’s Open 2025. Di Jepang saat ini cuacanya dingin, karena itu saya sangat bersemangat main di sini yang cuacanya lebih hangat,” ujar Okayama.

Jaravee mengaku senang sekali bisa kembali ke Indonesia. Sebab, Menurutnya, terakhir kali main di Indonesia dua tahun lalu.

"Saya selalu nyaman main di sini. Sangat menyenangkan, dan banyak fan yang hadir untuk mendukung kami. Ini kompetisi yang sangat menyenangkan yang selalu saya tunggu-tunggu,” kata Jaravee.

2. Antusias

Sementara itu, Dottie sangat antusias ambil bagian dalam Indonesia Women’s Open 2025 bukan pertama kali berkompetisi di Indonesia. Dia pun akan berusaha keras meraih hasil maksimal dalam ajang tersebut.

“Ketika mendapat kabar bahwa kami akan main di sini, saya sangat senang karena saya pernah bermain di turnamen golf junior Indonesia. Jadi rasanya sangat menyenangkan bisa berkompetisi lagi di sini,” kata Dottie.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/43/3179281/golf_indonesia-hBpU_large.jpg
Hasil Asian Youth Games 2025: Indonesia Tambah 2 Medali Perunggu Lewat Cabor Golf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/43/3165155/mnc_teknologi_nusantara_berusaha_memperkuat_sinergi_digital_payment_melalui_golfusion_tournament_2025-Jv5f_large.jpg
MNC Teknologi Nusantara Perkuat Sinergi Digital Payment Lewat Golfusion Tournament 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/43/3165144/golfusion_tournament_2025_digelar_dalam_rangka_memperkuat_sinergi_pembayaran_digital-EtVI_large.jpg
PT Jatelindo dan MNC Teknologi Nusantara Gelar Golfusion Tournament 2025, Perkuat Sinergi Digital Payment
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/43/3156033/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_turnamen_golf_the_153rd_open_championship_2025-9Pex_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Turnamen Golf The 153rd Open Championship 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/43/3153914/perpesi_jakarta_bertanding_melawan_joglosemar_gelangmas_di_yogyakarta-YJ92_large.jpeg
Perpesi Jakarta Gelar Latih Tanding Lawan Joglosemar GelangMas di Merapi Golf Club
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/43/3146305/turnamen_reguler_edisi_ketiga_ini_diikuti_148_pegolf_senior-jgYC_large.jpg
Perpesi Gelar Turnamen Reguler Edisi Ketiga di Bogor, Diikuti 148 Pegolf Senior Termasuk dari Asia Tenggara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement