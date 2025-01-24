Indonesia Womens Open 2025 Resmi Bergulir Hari Ini, 120 Pegolf Siap Unjuk Kualitas

JAKARTA - Turnamen bergengsi Indonesia Womens Open 2025 resmi bergulir sejak 24-26 Januari. Ajang itu berlangsung di Damai Indah Golf-Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan.

1. Pegolf Berpengalaman

Turnamen yang diselenggarakan oleh Asian Golf Leaders Forum (AGLF) ini akan menghadirkan para pegolf wanita berpengalaman. Ajang itu turnamen ladies pertama Indonesia yang memiliki bobot poin untuk Rolex Women’s World Ranking.

Indonesia Women’s Open 2025, yang merupakan co-sanction antara Persatuan Golf Indonesia (PGI) dan Korean Ladies Professional Golf Association, menampilkan sebanyak 120 pegolf wanita se-Asia Pasifik. Mereka akan bertanding di lapangan golf karya Jack Nicklaus untuk memperebutkan hadiah total US$300,000.

Sebatas informasi, Eri Okayama (JPN), Jaravee Boonchant (THA), dan Dottie Ardina (PHI) adalah para pegolf yang menjadi sorotan dalam Indonesia Women’s Open. Ketiganya tercatat memiliki peringkat dunia tinggi dibandingkan para peserta lainnya.

Okayama berstatus pegolf No. 182 Dunia. Pegolf berusia 28 tahun tersebut telah mengoleksi 2 gelar juara(2018 & 2021) Japan LPGA (Ladies Professional Golf Association) dan 2 titel (2015 & 2024) STEPUP (JLPGA developmental tour. Sementara itu, Jaravee yang merupakan pemain No. 226 Dunia, pernah menjuarai Epson Tour Championship 2022 (Futures Tour, kini Epson Tour) dan kini berstatus pemain LPGA dan bermain di Epson Tour.

Kalau Dottie, merupakan pegolf No. 270 Dunia. Pegolf Filipina itu mantan pegolf LPGA yang kini bermain di Epson Tour (LPGA development tour) dan telah meraih 1 kali gelar juara di Epson Tour (2022).

“Saya sangat tersanjung dengan sambutan hangat di Indonesia Women’s Open 2025. Di Jepang saat ini cuacanya dingin, karena itu saya sangat bersemangat main di sini yang cuacanya lebih hangat,” ujar Okayama.

Jaravee mengaku senang sekali bisa kembali ke Indonesia. Sebab, Menurutnya, terakhir kali main di Indonesia dua tahun lalu.

"Saya selalu nyaman main di sini. Sangat menyenangkan, dan banyak fan yang hadir untuk mendukung kami. Ini kompetisi yang sangat menyenangkan yang selalu saya tunggu-tunggu,” kata Jaravee.

2. Antusias

Sementara itu, Dottie sangat antusias ambil bagian dalam Indonesia Women’s Open 2025 bukan pertama kali berkompetisi di Indonesia. Dia pun akan berusaha keras meraih hasil maksimal dalam ajang tersebut.

“Ketika mendapat kabar bahwa kami akan main di sini, saya sangat senang karena saya pernah bermain di turnamen golf junior Indonesia. Jadi rasanya sangat menyenangkan bisa berkompetisi lagi di sini,” kata Dottie.