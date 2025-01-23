Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Pegolf Jepang Siap Unjuk Kualitas dalam Indonesia Womens Open 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |07:29 WIB
Pegolf Jepang Siap Unjuk Kualitas dalam Indonesia Womens Open 2025
Pegolf Jepang Aihi Takano siap tampil di Indonesia Womens Open 2025 (Foto: IWO 2025)




TANGERANG SELATAN - Pegolf Aihi Takano siap unjuk kualitas dalam Indonesia Women’s Open 2025. Ajang itu akan digelar pada 24-26 Januari 2025 di Damai Indah Golf-Bumi Serpong Damai (BSD) Course.

1. Kompetisi

Aihi Takano dapat apresiasi Istimewa

Perempuan asal Jepang itu ingin merasakan kompetisi dengan pegolf wanita hebat lainnya seperti Gabriella Then, Jaravee Boonchant, Yebeen Sohn, Dottie Ardina hingga Eri Okayama. Menurutnya, Indonesia Women’s Open adalah turnamen pertamanya pada 2025.

"Saya ingin memberikan permainan yang sesuai gaya saya. Kalau dengan pemain lain ini juga pertama kalinya bertemu dengan mereka. Saya sangat menantikan berinteraksi dengan pegolf lainnya," kata Takano di Tangerang Selatan, Rabu 22 Januari 2025.

2. Adaptasi

Takano sengaja datang lebih awal ke Indonesia karena untuk beradaptasi dengan cuaca. Hal Itu dikarenakan, cuaca di Jepang dan Indonesia ada perbedaan.

Sebagaimana diketahui, Indonesia Women’s Open 2025 mendapatkan dukungan penuh dari J Trust Bank. Hal itu ditandai bank itu menjadi sponsor utama.

"Suhu berbeda. Lebih hangat dari di Jepang. Harus banyak minum. Ini masih adaptasi dulu. Setelah adaptasi harapannya bisa memberikan permainan terbaik," kata Takano.

 



