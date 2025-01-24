Hasil Perempatfinal Indonesia Masters 2025: Libas Pasangan China, Fajar Alfian/Rian Ardianto Lolos Semifinal

JAKARTA - Pasangan ganda putra Tanah Air, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto berhasil menang atas wakil China, Xie Hao Nan/Zeng Wei Han di perempatfinal Indonesia Masters 2025, pada Jumat (24/1/2025) malam WIB. Dengan kemenangan itu, Fajar/Rian memastikan diri lolos ke semifinal.

Laga tersebut berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2025) malam WIB. Fajar/Rian menang dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-17 usai berjuang selama 43 menit.

Jalannya Pertandingan

Pada laga tersebut, Fajar/Rian langsung tancap gas. Mereka tampil agresif dan berhasil menyulitkan lawan di awal gim pertama.

Interval gim pertama, Fajar/Rian pun unggul jauh dengan skor 11-5. Usai interval, Fajar/Rian sedikit lengah dan sempat dikejar menjadi 13-11.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Untungnya, Fajar/Rian berhasil bangkit dan kembali menjauhkan keunggulan atas Xie/Zeng. Hingga akhirnya Fajar/Rian menutup laga gim pertama dengan kemenangan 21-16.