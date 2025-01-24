Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Indonesia Masters 2025: Putri KW Dikalahkan Wakil Taiwan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |19:08 WIB
Hasil Perempatfinal Indonesia Masters 2025: Putri KW Dikalahkan Wakil Taiwan
Tunggal Putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani alias Putri KW. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harapan satu-satunya tunggal putri Tanah Air, Putri Kusuma Wardani, dipastikan kalah dari wakil Taiwan, Hsu Wen-Chi di perempatfinal Indonesia Masters 2025, pada Jumat (24/1/2025) malam WIB. Dengan begitu, sektor tunggal putri tak ada yang berhasil lolos ke semifinal.

Pemain yang akrab disapa Putri KW itu kalah usai berjuang selama 1 jam 14 menit. Pada akhirnya, ia kalah dengan skor 21-18, 17-21 dan 14-21 dalam pertandingan yang digelar di Istora Senayan, Jakarta.

Jalannya Pertandingan

Pada gim pertama, Putri berhasil menunjukkan penampilan impresif. Permainan menyerang yang ia tampilkan sukses membuahkan hasil.

Interval gim pertama, Putri masih tampil cukup konsisten sebab, dia sukses membuat keunggulan dengan skor 11-7.

Putri tampil cukup kerja keras untuk mempertahankan keunggulan atas Hsu Wen-Chi. Saat ini kedudukan antara keduanya adalah 19-15.

Menang Mudah, Putri KW Melaju ke Babak 16 Besar Indonesia Masters 2025
Menang Mudah, Putri KW Melaju ke Babak 16 Besar Indonesia Masters 2025

Pada gim pertama, Putri menutupnya dengan kemenangan atas Hsu Wen-Chi. Pasalnya, dia unggul 21-18 atas lawan.

Pada gim kedua, Putri dan Hsu Wen-Chi saling kejar mengejar poin. Ha itu membuat skor sempat beberapa kali imbang yakni 3-3 dan 4-4.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/40/3179418/apriyani_rahayu_bersama_siti_fadia-QlwV_large.jpg
Hasil Lengkap Final Indonesia Masters II 2025: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Juara, Tuan Rumah Borong 4 Gelar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178720/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_indonesia_masters_super_100_ii_2025_di_vision-RHcJ_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Indonesia Masters Super 100 II 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178208/apriyani_rahayu_bersama_siti_fadia-BuRo_large.jpg
Alasan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Rela Turun Level dan Main di Indonesia Masters II 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178142/indonesia_masters_2025_super_100_digelar_di_medan_pada_21_26_oktober_2025-m5ZM_large.jpg
Perebutkan Total Hadiah Rp1,8 Miliar, Sebanyak 232 Pebulu Tangkis Siap Unjuk Gigi di Indonesia Masters 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/40/3177473/saksikan_siaran_langsung_indonesia_masters_2025_super_100_hanya_di_mnctv-CM9B_large.jpeg
Saksikan Indonesia Masters 2025 Super 100, Live di MNCTV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/40/3171626/simak_kata_kata_chico_aura_yang_mengakhiri_puasa_gelar_dengan_juara_indonesia_masters_2025-qNe7_large.jpg
Kata-Kata Chico Aura yang Akhiri Puasa Gelar dengan Juara Indonesia Masters 2025 Super 100
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement