Hasil Perempatfinal Indonesia Masters 2025: Putri KW Dikalahkan Wakil Taiwan

JAKARTA - Harapan satu-satunya tunggal putri Tanah Air, Putri Kusuma Wardani, dipastikan kalah dari wakil Taiwan, Hsu Wen-Chi di perempatfinal Indonesia Masters 2025, pada Jumat (24/1/2025) malam WIB. Dengan begitu, sektor tunggal putri tak ada yang berhasil lolos ke semifinal.

Pemain yang akrab disapa Putri KW itu kalah usai berjuang selama 1 jam 14 menit. Pada akhirnya, ia kalah dengan skor 21-18, 17-21 dan 14-21 dalam pertandingan yang digelar di Istora Senayan, Jakarta.

Jalannya Pertandingan

Pada gim pertama, Putri berhasil menunjukkan penampilan impresif. Permainan menyerang yang ia tampilkan sukses membuahkan hasil.

Interval gim pertama, Putri masih tampil cukup konsisten sebab, dia sukses membuat keunggulan dengan skor 11-7.

Putri tampil cukup kerja keras untuk mempertahankan keunggulan atas Hsu Wen-Chi. Saat ini kedudukan antara keduanya adalah 19-15.

Pada gim pertama, Putri menutupnya dengan kemenangan atas Hsu Wen-Chi. Pasalnya, dia unggul 21-18 atas lawan.

Pada gim kedua, Putri dan Hsu Wen-Chi saling kejar mengejar poin. Ha itu membuat skor sempat beberapa kali imbang yakni 3-3 dan 4-4.