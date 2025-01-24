Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tembus Perempatfinal Indonesia Masters 2025, Duet Baru Rinov/Lisa Bicara soal Chemistry

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |02:05 WIB
Tembus Perempatfinal Indonesia Masters 2025, Duet Baru Rinov/Lisa Bicara soal Chemistry
Rinov Rivaldy/Lisa Ayu Kusumawati kala berlaga. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
A
A
A

DUET baru di sektor ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Lisa Ayu Kusumawati, sukses menembus babak perempatfinal Indonesia Masters 2025. Mereka pun langsung berbicara soal chemistry.

Rinov/Lisa merasa sudah cukup nyaman untuk bermain bersama. Meskipun, mereka mengaku masih butuh waktu untuk penyesuaian.

Rinov Rivaldy bersama Lisa Ayu. (Foto: PBSI)

1. Rinov/Lisa Genggam Tiket Perempatfinal

Rinov/Lisa sukses menembus babak perempatfinal usai mengalahkan wakil Inggris, Gregory Mairs/Jenny Mairs, dalam dua gim langsung. Laga tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis 23 Januari 2025 itu berakhir dengan skor 21-18 dan 22-20.

Kemenangan ini membawa mereka ke babak delapan besar Indonesia Masters 2025. Ini merupakan perempatfinal perdana bagi keduanya setelah dipasangkan.

Di turnamen sebelumnya, Rinov/Lisa terhenti di babak 32 besar India Open 2025. Saat itu, keduanya menyatakan chemistry mereka masih belum terbangun.

2. Chemistry Sudah Terbangun

Namun kini, Lisa mengakui kini chemistry-nya mulai matang dengan Rinov. Dia mulai nyaman dengan pasangan barunya di Indonesia Masters 2025.

"Menurut aku ya nyaman-nyaman aja ya, kan apa ya, kita buat di lapangan ya nyaman-nyaman aja," kata Lisa kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis 23 Januari 2025.

Meski demikian, Rinov mengatakan penyesuaian harus terus dilakukan. Mantan tandem Pitha Haningtyas Mentari itu mengaku masih butuh jam terbang dengan Lisa.

"Ya tantangan pastinya banyak lah, butuh chemistry, butuh waktu ada..ya pokoknya kita enggak tahu kapan chemistry-nya bisa klop, dan itu saya rasa butuh pengalaman sedikit lagi," ujar Rinov.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/40/3179418/apriyani_rahayu_bersama_siti_fadia-QlwV_large.jpg
Hasil Lengkap Final Indonesia Masters II 2025: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Juara, Tuan Rumah Borong 4 Gelar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178720/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_indonesia_masters_super_100_ii_2025_di_vision-RHcJ_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Indonesia Masters Super 100 II 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178208/apriyani_rahayu_bersama_siti_fadia-BuRo_large.jpg
Alasan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Rela Turun Level dan Main di Indonesia Masters II 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178142/indonesia_masters_2025_super_100_digelar_di_medan_pada_21_26_oktober_2025-m5ZM_large.jpg
Perebutkan Total Hadiah Rp1,8 Miliar, Sebanyak 232 Pebulu Tangkis Siap Unjuk Gigi di Indonesia Masters 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/40/3177473/saksikan_siaran_langsung_indonesia_masters_2025_super_100_hanya_di_mnctv-CM9B_large.jpeg
Saksikan Indonesia Masters 2025 Super 100, Live di MNCTV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/40/3171626/simak_kata_kata_chico_aura_yang_mengakhiri_puasa_gelar_dengan_juara_indonesia_masters_2025-qNe7_large.jpg
Kata-Kata Chico Aura yang Akhiri Puasa Gelar dengan Juara Indonesia Masters 2025 Super 100
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement