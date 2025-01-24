Tembus Perempatfinal Indonesia Masters 2025, Duet Baru Rinov/Lisa Bicara soal Chemistry

DUET baru di sektor ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Lisa Ayu Kusumawati, sukses menembus babak perempatfinal Indonesia Masters 2025. Mereka pun langsung berbicara soal chemistry.

Rinov/Lisa merasa sudah cukup nyaman untuk bermain bersama. Meskipun, mereka mengaku masih butuh waktu untuk penyesuaian.

1. Rinov/Lisa Genggam Tiket Perempatfinal

Rinov/Lisa sukses menembus babak perempatfinal usai mengalahkan wakil Inggris, Gregory Mairs/Jenny Mairs, dalam dua gim langsung. Laga tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis 23 Januari 2025 itu berakhir dengan skor 21-18 dan 22-20.

Kemenangan ini membawa mereka ke babak delapan besar Indonesia Masters 2025. Ini merupakan perempatfinal perdana bagi keduanya setelah dipasangkan.

Di turnamen sebelumnya, Rinov/Lisa terhenti di babak 32 besar India Open 2025. Saat itu, keduanya menyatakan chemistry mereka masih belum terbangun.

2. Chemistry Sudah Terbangun

Namun kini, Lisa mengakui kini chemistry-nya mulai matang dengan Rinov. Dia mulai nyaman dengan pasangan barunya di Indonesia Masters 2025.

"Menurut aku ya nyaman-nyaman aja ya, kan apa ya, kita buat di lapangan ya nyaman-nyaman aja," kata Lisa kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis 23 Januari 2025.

Meski demikian, Rinov mengatakan penyesuaian harus terus dilakukan. Mantan tandem Pitha Haningtyas Mentari itu mengaku masih butuh jam terbang dengan Lisa.

"Ya tantangan pastinya banyak lah, butuh chemistry, butuh waktu ada..ya pokoknya kita enggak tahu kapan chemistry-nya bisa klop, dan itu saya rasa butuh pengalaman sedikit lagi," ujar Rinov.